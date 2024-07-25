Erzurum’da 2,9 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. Kent merkezinde az da olsa hissedilen deprem her hangi bir olumsuzluğa neden olmadı.Kandilli Rasathanesi, Erzurum’un Dereboğaz-Palandöken’de 2.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini paylaştı. Palandöken İlçesi Dereboğaz Mahallesi merkezli depremin 3,9 kilometre derinlikte gerçekleştiği bildirildi. Deprem büyüklüğü itibariyle az hissedilse de şehir merkezinde her hangi bir olumsuzluk ya da panik olmadığı gözlendi. Dereboğaz Mahallesi, kent merkezine 27,4 km uzaklıkta bulunuyor.