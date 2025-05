Kars’ta Azerbaycan’ın Bağımsızlık Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.Azerbaycan Kars Başkonsolosluğu tarafından düzenlenen bir düğün salonunda düzenlenen etkinlikte, "2 devlet, 1 millet" vurgusu yapıldı.Saygı duruşunda bulunulmasının ardından Türkiye ve Azerbaycan milli marşlarının okunmasıyla başlayan etkinliğe,Kars Valisi Ziya Polat, Belediye Başkanı Ötüken Senger, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Çepni, Azerbaycan Kars Başkonsolosu Zamin Aliyev, kaymakamlar, STK temsilciler, daire amirleri ve davetlilerin katıldı.Azerbaycan ve Türkiye kardeşliğinin önemini ifade eden Azerbaycan Kars Başkonsolosu Zamin Aliyev, "Bugün Doğu’da dünyanın ilk demokratik devlet olan Azerbaycan Halk Cumhuriyetinin kuruluşunun 107. Yılını hep birlikte kutlamanın onurunu ve gururunu hep birlikte yaşıyoruz. 1918 yılının Mayıs ayının 28. Gününde, Azerbaycan Halk Cumhuriyetinin Milli Şurası İstiklal Beyannamesini imzalayarak Doğu’da ve Müslüman dünyasında ilk demokratik devlet kuruluşunu yapmış, Azerbaycan bağımsızlığını dünyaya ilan etmiştir. Mevcutluğunun ilk günlerinden Halk hakimiyeti ve insanların beraberliği prensiplerini esas alan Azerbaycan Halk Cumhuriyetini, bütün ülke vatandaşlarına aynı hukuki hakları vermiştir. Henüz 23 ay mevcut olmasına bakmayarak kısa sürede Azerbaycan’ın ilk parlamenter hükümeti kurutulmuş, devlet kurumları tesis olunmuş, Cumhuriyetin dış münasebetler sisteminde tanınması istikametinde mühim adımlar atılmıştır. Azerbaycan’ın Umummilli Lideri Haydar Aliyev’in "İki devlet, bir millet ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün "Azerbaycan’ın sevinci sevincimiz, kederi kederimizdir" sözleri üzerinde kurulan Azerbaycan-Türkiye ilişkileri 15 Eylül 2021 yılında imzalanan "Şuşa Beyannamesi" ile müttefiklik seviyesine yükselmiştir. Bugün Azerbaycan Cumhuriyeti’nin Başkanı İlham Aliyev ile Türkiye Cumhuriyeti’nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında karşılıklı sevgi ve güven, aynı zamanda kardeşlik ilişkileri, süregelen siyasi diyalog iki ülke arasında bütün sahalarda yakın emektaşlığı şartlandıran en ciddi faktördür" dedi.Aliyev, "2024 yılında iki ülke arasında ticaret anlaşması yaklaşık olarak 8 milyar doları teşkil etmiştir. Hedef 15 milyar dolardır. Türkiye, Azerbaycan’ın harici ülkelerle ticaret hacmine göre ikinci sıradadır. Bir tarihi meseleye dikkatsizi çekmek istedim. Azerbaycan’da Sovyet İttifakı kurulduğundan sonra Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Azerbaycan’dan borç para istemesine karşılık olarak o zamanı Sovyet Azerbaycan’ın rehberi Neriman Nerimanov tarihi mektubunda: "Paşam, bizde kardeş kardeşe borç vermez. Kardeş her zaman kardeşinin elinden tutar" diyerek 500 kilogram qızıl, 9 bin ton kerasin ve 350 ton benzin yardım göndermiştir. Bu gün Azerbaycan ve Türkiye gaz koridoru ve Doğu - Batı Trans- Azerbaycan uluslararası koridorunun (Orta koridor) inkişaf ettirilmesi yolunda her iki ülkenin ve bölgenin refahı için çalışmaktadırlar. Bu konseptte, inşa edilecek olan Kars-Nahcıvan Demiryolu hattının önemi de hususi olarak vurgulanmadır. "Bağımsızlığı koruyup saklamak, onu elde etmekten daha zordur". Bu gün Cumhurbaşkanımız İlham Aliyevev’in rehberliği altında ülkemiz daha da büyümektedir ve bölgenin en gülcü devletidir. Ali Baş Komutan Sayın İlham Aliyev’in rehberliyi altında halk ve ordu birliyi ile 30 yıldır işgal altında kalmış topraklarımız 44 gün sonunda işgalden kurtarılmış, Azerbaycan’ın toprak bütünlüğü ve su verenliyi tesis edilmiştir. Bu konuda 2025 yılında Azerbaycan Cumhuriyeti’nde "Anayasa ve Egemenlik" yılı ilan olunmuştur" diye konuştu.Türk dünyasını bir araya getirecek koridorun imzasının en yakın zamanda imzalanmasını ümit ettiğini dile getiren Vali Ziya Polat, "Aynı akılla, aynı kalple adım atan, hatta artık koşmaya başlayan iki devlet tek millet. Türkler, dünyaya adaleti sağlamak için yaratılmıştır. Biz bu millet olarak kardeş devletimiz can Azerbaycan’ımız, Türkiye Cumhuriyeti özellikle son yıllardaki kardeşlik hukukunu devletler arasındaki ilişkilerde de ortak bir şekilde yürütüyorlar. Biz aynı gönülle, bu yolda yürüyen, koşan iki devletiz. Size yapılan bize yapılmış, bize yapılan size yapılmış. Geçtiğimiz yıllarda Zafer Bayrağını onu da diktiğimiz Karabağ’da bütün Türkülerin duası sizinleydi, her şeyimiz sizinleydi. Umarım bu zaferle Türk dünyasını bir araya getirecek koridorunda imzasını en yakın zamanda imzalarız. Türkiye’den Çin’e kadar ortak dili, ortak kültürün olduğu koridorda hep beraber yolculuk yaparız" şekline konuştu.Yapılan konuşmaların ardından sahne alan sanatçılar ve orkestra Azerbaycan müziği ziyafeti sundu. Geç saatlere kasar süren etkinlikte birlik ve beraberlik mesajları verildi.