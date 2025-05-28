Erzurum’da "Binalarda Enerji Verimliliği Semineri" ile bölgesel eğitimlerin ikincisi düzenlendi.Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü ile İZODER (Isı, Su, Ses ve Yangın Yalıtımcıları Derneği) iş birliğiyle Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ev sahipliğinde gerçekleştirilen seminerin açılışında bir konuşma yapan Vali Mustafa Çiftçi, günümüzde enerji kaynaklarının verimli kullanımı ve sürdürülebilir yaşam alanlarının oluşturulmasının; ekonomik, sosyal ve stratejik bir zorunluluk hâline geldiğine dikkat çekti. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel Müdürü Banu Aslan ve İZODER Başkanı Emrullah Eruslu birer konuşma yaptı."Valilik bünyesinde Enerji Yönetimi Birimi kuruldu"Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, ülkemizin enerji verimliliği ve iklim değişikliğiyle mücadele alanlarında çok önemli adımlar attığını vurgulayan Vali Çiftçi, şu ifadeleri kullandı: "Bina sektörü, dünyada olduğu gibi ülkemizde de enerji tüketiminde önemli bir paya sahiptir. Bu nedenle, başta Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız olmak üzere, ilgili tüm kurumlarımız binalarda enerji verimliliğini artırmaya yönelik kapsamlı düzenlemeler gerçekleştirmiştir. Bu kapsamda Valiliğimiz bünyesinde kurulan Enerji Yönetimi Birimi de tüm kamu kurumlarımızın enerji kullanımını analiz ederek gerekli iyileştirmeleri koordine etmektedir. Ancak biliyoruz ki bu süreç sadece kamunun çabasıyla yürütülemez. Özel sektörümüzün ve vatandaşlarımızın da bu sürece aktif katılımı büyük önem taşımaktadır. Bugünkü seminer ile, binalarda enerji performansına dair mevzuatın tüm yönleriyle ele alınması, uygulayıcı aktörlerin farkındalığının artırılması ve iş birliği imkânlarının güçlendirilmesi amaçlanmaktadır. Bu seminerin şehrimize, sektöre ve ülkemize hayırlı sonuçlar getirmesini temenni ediyorum."Seminere, Vali Mustafa Çiftçi’nin yanı sıra Vali Yardımcısı Ahmet Özdemir, Mesleki Hizmetler Genel Müdürü Banu Aslan, İZODER Yönetim Kurulu Başkanı Emrullah Eruslu, Erzurum Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Murat Altundağ, ilçe kaymakamları ve belediye yetkilileri, 12 ilin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürleri ile çok sayıda kurum, kuruluş ve sektör temsilcisi katıldı