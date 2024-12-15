Kars’ta kar yağışı ve tipi hayatı olumsuz etkilerken, tipiden 18 köy yolu ulaşıma kapandı. Karayolları ve Özel İdare ekipleri birçok noktada çalışma yürüyor.Kars’ta kar yağışının ardından etkili olan tipi hayatı olumsuz etkiliyor. Kar ve tipiden Merkeze bağlı 3, Arpaçay’da 3 ve Susuz’da 5 köy yolu olmak üzere toplam 11 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.Kapalı bulunan köy yollarının ulaşıma açılması için İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği karla mücadele ekipleri çalışma yapıyor. Kentte yüksek kesimlerde tipi etkisini sürdürüyor.Öte yandan köy yollarında İl Özel İdaresi ekipleri çalışma yaparken, ana arterlerde ise Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü ekipleri çalışma yaparak yolları sürekli açık tutuyor.