Doğa Koruma ve Milli Parklar Erzurum Şubesi; Pazaryolu ilçesinde jandarma , emniyet ve muhtarlıklara yönelik bilgilendirme yaptı.Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü 13. Bölge Müdürlüğü Erzurum Şube Müdürlüğü’ne bağlı İspir Şefliği ile birlikte Pazaryolu ilçesi Jandarma , Emniyet ve Muhtarlıklara yönelik toplantı düzenlendi. Toplantıda 4915 Sayılı Kara Avcılığı Kanunu , Yaban Hayvanlarının Korunması ve Yaban Hayvanları Zararları ile Mücadele kapsamında bilgilendirme yapıldı.