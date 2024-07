İkizce Mahallesinde gerçekleşen sathi kaplama çalışmalarını inceleyen Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit, TOKİ Konutlarıyla birlikte hızlı bir değişime uğrayacak olan İkizce Mahallesinin ulaşım ağını konforlu ve güvenli hale getirmek için belediye ekiplerini seferber ettiklerini söyledi.Yeşilyurt Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Ekipleri, Malatya’da ki deprem mağduru ailelere teslim edilecek olan, toplamda 8 bin 799 konutun yer aldığı TOKİ Konutlarının olduğu İkizce Mahallesinde ki yol yenileme ve çevre düzenleme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.Göreve geldiği ilk andan itibaren Yeşilyurt İlçesindeki deprem yaralarının sarılması noktasındaki yatırımların tamamlanıp gerçeğe dönüşmesi için belediye ekiplerini seferber eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit, beraberinde Belediye Başkan Yardımcısı Erkan Özgür ve Mehmet Cüreoğlu ile birlikte İkizce Mahallesindeki yeni yatırımları inceledi.İkizce Mahalle Muhtarı Memet Tanrıverdi, Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit’in mahalleye yapılacak yatırımlarla ilgili verdiği sözü yerine getirmesinden dolayı teşekkürlerini sundu.Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit ise, Yeşilyurt’un her noktasında çalışarak vatandaşların yaşam kalitesini artıracak yatırımlara her geçen gün bir yenisini daha eklediklerini söyledi.Başkan Geçit, ilçedeki tüm yerleşim alanlarının sorunlarını planlı ve koordineli çalışarak çözüme kavuşturmaya devam ettiklerini hatırlatarak, “ 8 bin 799 konutun yer aldığı TOKİ Konutlarımızın olduğu İkizce Mahallemizin ulaşım ağını kaliteli ve akıcı hale getirmek için ekiplerimiz yoğun bir tempoyla çalışıyorlar. Bizlerde çalışmaları sık sık takip ederek yatırımların bir an önce tamamlanması için çaba sarf ediyoruz. Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekiplerimiz sıcak havaya rağmen büyük bir özveriyle gece gündüz demeden burada çalışıyorlar. Mahallemiz de alt yapısı tamamlanan yollarımızı sathi kaplama serimiyle daha güvenli ve güzel bir görüntüye kavuşturmuş oluyoruz. TOKİ Konutlarımızla birlikte bu bölgeye yeni bir yaşam alanı inşa edilirken bu mahallemizde ikamet eden hemşehrilerimizin yol ve diğer ihtiyaçlarını teker teker çözüme kavuşturuyoruz. Yollarımızın kalitesini artırarak ulaşım güvenliğini sağlamak ve yaşam standartlarını yükseltmek için çalışmalarımızı titizlikle yürütüyoruz. Bizler hızımızı kaybetmeden tüm hizmet alanlarında vatandaşlarımıza en güzel hizmetleri ulaştırmak için yola çıktık ve ilk günden beri sürekli sahadayız. Bizim tek amacımız, Yeşilyurt’umuzu depremden önceki halinden daha güzel seviyeye çıkarmaktır. Bu hedefe ulaşmak içinde mesai arkadaşlarımızla birlikte 7/24 çalışıyoruz, hemşehrilerimizin emrindeyiz” şeklinde konuştu.