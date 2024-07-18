Bitlis’in Mutki ilçesinde Urfan ve Yalçın aileleri arasında 3 yıl önce başlayan husumet, düzenlenen barış töreni ile sona erdi.Yaklaşık 3 yıl önce Mutki’nin Aşağıkaraboy Köyünde meydana gelen kavgada Yalçın ailesinden bir kişinin hayatını kaybettiği olay sonrası aralarında husumet olan Urfan ve Yalçın aileleri bugün barıştırıldı. Bir düğün salonunda düzenlenen barış töreninde bölgenin kanaat önderlerinin ara girmesiyle iki arasındaki husumet sona erdi. Düzenlenen barış törenin Bitlis Valisi Erol Karaömeroğlu, AK Parti Bitlis Milletvekili Turan Bedirhanoğlu ve Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay birer konuşma yaptı.Vali Erol Karaömeroğlu yaptığı konuşmada, “Muharrem ayına kavuşmanın manevi huzurunu yaşadığımız bugünlerde, savaşmanın haram kabul edildiği dört kutsal aydan birindeyiz. Yaklaşık üç sene önce, Urfan ve Yalçın aileleri arasında yaşanan tatsız olaydan dolayı, yaşanılan üzüntüleri hepimiz hatırlıyoruz. Ancak bugün, geçmişte yaşanan bu üzücü hadiselerin bir daha yaşanmaması için atılan bu adımın, ebedi sürecek kardeşliğin ilk adımı olmasını temenni ediyorum” dedi.Her iki ailenin de perişan bir halde olduklarını ifade eden Belediye Başkanı Tanğlay, “Şehrimizde üç yıl önce üzücü bir olay olmuştu. Bu üzücü olayla beraberde aileler perişan bir haldeydi. Bugün itibari ile başta kanaat önderlerimizin aile büyüklerimizin ve bu işte emeği geçen hemşerilerimizin çok güzel bir ana güne şahitlik ediyoruz” dedi.Düzenlenen tören Bitlis İl Müftüsü Mehmet Feysal Geylani’nin yaptığı dua sonrası barış töreni ailelerin Kur’an-ı Kerimin altından geçerek barışması ile son buldu.Törene Bitlis Valisi Erol Karaömeroğlu, Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Eyüp Subaşı, İl Emniyet Müdürü Ortaç Şekeroğlu, AK Parti Bitlis Milletvekili Turan Bedirhanoğlu, AK Parti Bitlis İl Başkanı Kadir Köstekçi, kurum amirleri, kanaat önderleri ve vatandaşlar katıldı.