Iğdır Üniversitesi, Cezayir’de bulunan Universite 8 Mai 1945 Guelma, Ecole Normale Superieure De Kouba ve The University Of Science And Technology Of Oran Mohamed Boudiaf Ustomb ile akademik ve eğitim konularında iş birliği sağlamak üzere MoU (Memorandum of Understanding) ve Erasmus anlaşması imzaladı.Uluslararası iş birliği ağını genişletme misyonuyla çalışmalarını aralıksız sürdüren Iğdır Üniversitesi, önemli anlaşmalara imza atmaya devam ediyor. Bu kapsamda Iğdır Üniversitesi ile Universite 8 Mai 1945 Guelma, Ecole Normale Superieure De Kouba ve The University Of Science And Technology Of Oran Mohamed Boudiaf Ustomb arasında Mou ve Erasmus protokolü imzalandı.İmzalanan anlaşmalar çerçevesinde, akademik ve idari personel değişimi, lisans ve yüksek lisans düzeyindeki öğrenci değişimleri, ortak araştırma projelerinin hayata geçirilmesi, ders verme etkinlikleri, sempozyumların düzenlenmesi ve genel anlamda akademik iş birliğinin artırılmasına yönelik çeşitli faaliyetlerin gerçekleştirilmesi planlanıyor.Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma, imza töreninde yaptığı konuşmada, uluslararası iş birliklerinin önemine vurgu yaparak şu ifadeleri kullandı: "Iğdır Üniversitesi, eğitimde kaliteyi artırma ve bilimsel araştırmalarda uluslararası bir vizyona sahip olma hedefiyle çalışmalarını aralıksız sürdürmektedir. Bugün Cezayir’in üç saygın üniversitesiyle imzaladığımız bu protokoller, sadece kurumlarımız arasında değil, aynı zamanda Türkiye ve Cezayir arasındaki bilimsel ve kültürel bağların güçlenmesine de katkı sağlayacaktır. Akademik ve idari personel ile öğrencilerimizin bu iş birliklerinden azami derecede faydalanacağına inanıyorum. Ortak projeler, sempozyumlar ve öğrenci değişim programları sayesinde bilgi ve deneyim paylaşımını daha üst seviyelere taşıyacağız. Bu anlaşmaların hayırlı olmasını diliyor ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."