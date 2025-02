Van’ın beş yıldızlı oteli Double Tree By Hilton Van Otel, Ramazan ayına özel hazırladığı zengin iftar sofrası ile misafirlerini ağırlayacak.Double Tree By Hilton Van Otel, Ramazan ayında maneviyatın, lezzetin ve konforun üst seviyelere çıktığı iftar sofraları için hazırlıklarını tamamladı. Ramazan ayı boyunca Türk ve dünya mutfağının birbirinden lezzetli yemeklerinin sunulacağı Hilton Van Otel, iftar programında misafirlerini bekliyor. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan DoubleTree By Hilton Van Otel Genel Müdürü M. Fırat Kaya, "Ramazan ayında, misafirlerimize unutulmaz bir deneyim sunmak için özel iftar ve sahur programları hazırladık. Hem alakart hem de grup iftar yemekleriyle her türlü talebe hitap eden farklı seçenekler sunuyoruz. Misafirlerimizin keyifle vakit geçirebilmesi için zengin menü içeriklerimiz ve farklı fiyat alternatifleri ile her bütçeye uygun seçenekler sunuyoruz. İftar saatlerinde, zengin menü alternatifleriyle birlikte Türk ve dünya mutfağından seçkin lezzetler, Ramazan’a özel tatlar ve tatlılar, misafirlerimizin damak zevkine hitap edecek şekilde özenle hazırlanıyor. Yine sahur saatlerinde ise açık büfe kahvaltı seçeneğimizle misafirlerimize sağlıklı ve doyurucu bir sahur keyfi imkanı tanıyoruz" dedi.Ramazan ayı boyunca aileler, arkadaş grupları ve iş toplantıları için de özel alanların oluşturularak grup iftar yemekleri organize edebildiklerini belirten Kaya, "Farklı konseptlerde, geniş kapasitemizle misafirlerimizi ağırlamaktan mutluluk duyarız. Müşterilerimize sunacağımız bu özel iftar ve sahur hizmetleriyle Ramazan ayını en iyi şekilde geçirebilmeleri için her detayı düşündük. Tüm misafirlerimizi, DoubleTree By Hilton Van’ın sıcak atmosferinde, birlikte iftar açmaya ve sahur yapmaya davet ediyoruz. Rezervasyon için 0432 227 0 227 numaramızı kullanarak otelimiz ile irtibata geçilebilirsiniz. Bu vesile ile tüm halkımıza hayırlı Ramazanlar diliyorum" ifadelerini kullandı.