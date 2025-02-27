İl binasında gerçekleştirilen toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren Anahtar Parti Merkez İlçe Başkanı Kürşat Coşkun, halkın sesi olmak ve şehrin sorunlarına çözüm üretmek için siyaset yaptıklarını ifade ederek, “Adaletli, şeffaf ve çözüm odaklı bir yönetim anlayışıyla hareket edeceğiz. Toplumun tüm kesimleriyle güçlü bir iletişim kuracağız. Halkımızın beklentilerine duyarlı olacağız. Eleştiren değil, çözüm üreten; yakınan değil, çalışan bir teşkilat olacağız.” dedi.
BİRLİK, BERABERLİK VURGUSU
Şehrin geleceği için ortak akıl ve iş birliğiyle hareket edeceklerini belirten Coşkun, “Teşkilatımızda görev alan tüm yol arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Birlikte daha güçlü olacağız, birlikte başaracağız.” diyerek birlik ve beraberlik mesajı verdi.
Anahtar Partisi Merkez İlçe Teşkilatı şu isimlerden oluştu:
ANAHTAR PARTİ MERKEZ İLÇE YÖNETİM KURULU ASIL ÜYELER:
• KÜRŞAT COŞKUN
• RAHMİ AYAS
• ERHAN DEMİREL
• MUSTAFA KÖRDEMİR
• BARBAROS SUPHİ ALTAN
• EVREN KARAKAŞLI
• OSMAN KÜRŞAT AŞUT
• ARİF BAL
• ÖMER ADIGÜZEL
• OSMAN BEDRETTİN ALİŞER
• AHMET NACAR
• MESUT GÜMÜŞBOĞA
• OSMAN BAHADIR BOZKURT
• ZAFER OĞRAŞ
• SEMAHADDİN İSPİR
• ERHAN IŞIK
• FARUK SADEF
• MERVE ÇELİK
• BAYRAM KARAKAYA
• YUNUS EMRE BALIBEY
• NİYAZİ YÜCE
• BİLAL KARABULUT
• ÖMER UYRUN
• SERCAN GEZGİNER
• ZEYNEP GÜLER
• CİHAN CİHANGİR
• MAİDE POLAT
• EMRA KARAVAŞ
• NİZAMETTİN ÖZCAN
• METEHAN DOĞAN
• BEDRİ KAYA
• HÜSEYİN İRHAN
• RIFAT DENİZ
• SELİM İBRAHİM DEMİR
• ÖMER FARUK PELDEK
• SERHAT CANPOLAT
YEDEK ÜYELER
• SERGAN CİRİT
• MEHMET SÜLEYMAN OĞRAŞ
• TANER AFŞİN
• MUSTAFA AĞ
• MERT KARTALKAYA
• KADİR KAPLAN
• DİLAN TUĞBA MACİT
• ERKAN ENGİN
• RECEP CAN
• CEZMİ İLBAY
• SAMET ÇELİK
• DURSUN ÜREKLİ
• MELİH DEMİREL
• MURATHAN CEBELOĞLU
• EBUBEKİR SIDDIK BATI
• MUHİTTİN KILIÇ
• MÜCAHİT SAKA
• ŞÜKRAN ÇELİK
• TALHA TOPRAKOĞLU
• YUSUF ARPACI
• SELİM TOK
• ADNAN BAYDAŞ
• ALİ TARLA
• FİLİZ BOZKURT
• HADİ ORHAN
• MAHMUT ÇAKA
• CENGİZ YILDIRIMDİNÇ
• MEHMET TEKDEMİR
• MUSTAFA ENES DAŞ
• ÖMER ATEŞ
• KAYA MEHMET ARTAR
• SERHAT MERCAN
• SEDAT ERDOĞAN
• RESUL SERTKAYA
• AHMET BERKANT BAL
DİVAN VE YÜRÜTME KURULU ÜYELERİ:
• MERKEZ İLÇE BAŞKANI - KÜRŞAT COŞKUN
• İLÇE SEKRETERİ - ARİF BAL
• TEŞKİLAT BAŞKANI - OSMAN KÜRŞAT AŞUT
• SİYASİ İŞLER BAŞKANI - ZAFER OĞRAŞ
• İDARİ VE MALİ İŞLER BAŞKANI - ÖMER ADIGÜZEL
• KALKINMA POLİTİKALARI BAŞKANI - OSMAN BAHADIR BOZKURT
• ÇEVRE ŞEHİRCİLİK, SU, AFET POLİTİKALARI BAŞKANI - CİHAN CİHANGİR
• EKONOMİ POLİTİKALARI BAŞKANI - SELİM İBRAHİM DEMİR
• TARIM POLİTİKALARI BAŞKANI - SEMAHADDİN İSPİR
• AR-GE VE PARTİ İÇİ EĞİTİM OKULU BAŞKANI - MERVE ÇELİK
• HUKUK POLİTİKALARI BAŞKANI - ÖMER UYRUN
• SEÇİM İŞLERİ POLİTİKALARI BAŞKANI - RAHMİ AYAS
• KÜLTÜR VE TURİZM POLİTİKALARI BAŞKANI - BAYRAM KARAKAYA
• KADIN AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAŞKANI - ZEYNEP GÜLER
• STK İŞLERİ BAŞKANI - MESUT GÜMÜŞBOĞA
• EĞİTİM POLİTİKALARI BAŞKANI - RIFAT DENİZ
• TOPLUMSAL POLİTİKALAR BAŞKANI - ERHAN IŞIK
• MEDYA VE TANITIM BAŞKANI - EMRA KARAVAŞ
• TÜRK DÜNYASI VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER BAŞKANI - METEHAN DOĞAN
• YEREL YÖNETİMLER BAŞKANI - MAİDE POLAT
• KURUMSAL İLİŞKİLER BAŞKANI - NİZAMETTİN ÖZCAN