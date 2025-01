Van’ın beş yıldızlı oteli Double Tree By Hilton Van Oteli’nde yangın tatbikatı gerçekleştirildi.Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi’ndeki 12 katlı Grand Kartal Otel’de 78 kişinin yaşamını yitirdiği otel yangını sonrası özellikle turizm işletmelerinde hazırlıklar kontrol ediliyor. Bir yandan yangına karşı alınacak önlemler kontrol edilirken bir yandan da personelin yangına karşı bilgilendirilmesi sağlanıyor. Yıllardır Van’a turizm anlamında önemli katkılar sağlayan Double Tree By Hilton Van Oteli, gerçekleştirdiği yangın tatbikatı ile hazırlıklarını kontrol etti.Konuyla ilgili İHA muhabirine açıklamada bulunan Double Tree By Hilton Van Oteli Genel Müdürü M. Fırat Kaya, Bolu Kartalkaya’da yaşanan vehim olayda hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara ise geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Double Tree By Hilton Van Oteli’nde düzenli olarak belli periyotlarda yangın tatbikatı ve yangın söndürme sisteminin kontrolünün yapıldığını belirten Kaya, “Bugün yine otelimizde bir yangın tatbikatı gerçekleştirdik. Amacımız, otelimizdeki yangın sisteminin doğru çalışıp çalışmadığını kontrol etmektir” dedi.6 kattan oluşan otelin bütün katlarında yangın dolabı, yangın söndürme tüpleri, flaşörler, duman dedektörleri ve sprinklerin yer aldığını vurgulayan Kaya, “Bütün katlarımızda ulaşılabilir yangın merdivenleri bulunmaktadır. Bunun yanı sıra odalarımızda kullanılan halı ve perdeler alev almayan özellikte yapılmıştır. Yine duvarlarımız kırmızı alçıpen ile inşa edilerek alev alması önlenmiştir. Yani otelimizde alev almayan, tutuşmayan özellikteki ürünler kullanmaktayız. Yine otelimizde yangın söndürme, ilk yardım ve tahliye ekiplerimiz mevcut olup, bu personellerimiz düzenli olarak eğitilmektedir. Bir yangın durumunda acil eylem planının ne olması gerektiği konusunda düzenli bilgilendirmeler ve eğitimler yapılmaktadır. Aynı zamanda yangın söndürme konusunda tatbikatlar yapılıp, hangi yangına hangi tüp ile müdahale edildiği konusunda bilgiler paylaşılmaktadır. Örneğin mutfaktaki bir yangına kullanılacak yangın tüpü ile başka bir alanda çıkan yangında kullanılacak yangın tüpü arasındaki farklar bildirilmektedir. Bu anlamda yangın konusunda bir bilinç sağlanmaktadır. Bunun yanında otelimizde oluşabilecek bir yangına yetecek kapasitede su depomuz olmasına rağmen yine de yangına manuel müdahale etmek için de gerekli önlemler alınmıştır” ifadelerini kullandı.