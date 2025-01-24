KUDAKA tarafından yürütülen “SOGEP Anadoludakiler Programı” çerçevesinde Erzurum’da 3 proje destek aldı.Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) tarafından konu ile ilgili yapılan açıklamada, “Sayın Emine Erdoğan hanımefendinin himayelerinde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) tarafından yürütülen “SOGEP Anadoludakiler Programı” ile 2024 Yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı’na sunulan proje başvurularının değerlendirme süreci tamamlandı." denildi.İllerde yerel dinamikleri harekete geçirerek yoksulluk, göç ve kentleşmeden kaynaklanan sosyal sorunları gidermek, değişen sosyal yapının ortaya çıkardığı ihtiyaçlara karşılık vermek, toplumun dezavantajlı kesimlerinin ekonomik ve sosyal hayata daha aktif katılmalarını sağlamak, istihdam edilebilirliği artırmak, sosyal içermeyi, sosyal girişimciliği ve yenilikçiliği desteklemek ve sosyal sorumluluk uygulamalarını yaygınlaştırmak amaçlarını önceleyen program kapsamında bölgeden 8 proje başarılı bulunarak destek almaya hak kazandı. Yatırım tutarı yaklaşık 50 milyon TL olan 8 projeye KUDAKA tarafından yaklaşık 40 milyon TL destek sağlanacak. Projelerin hayata geçirilmesiyle birlikte bölgede 147’si kadın olmak üzere toplam 168 kişinin istihdam edilmesi öngörülüyor.2024 Yılı SOGEP ve “SOGEP Anadoludakiler Programı” kapsamında Erzurum’dan destek almaya hak kazanan projeler; İspir Belediyesi’nin “Kırsalda Süt Üreticilerinin Emeği Kazanca Dönüşüyor”, Yakutiye Belediyesi’nin “Köylerde Üretim Atölyesi” ve Atatürk Üniversitesi Tortum Meslek Yüksek Okulu’nun “Kadınlar Çalışsın, Ehram ve Ehram Bez Bebek Üretilsin” şeklinde oldu.