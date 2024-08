Elazığ’da bir vatandaş her akşam evinin bahçesine gelen tilkiyi elleriyle besliyor. Tilki, karnını doyurduktan sonra doğal ortamına geri dönüyor.

Elazığ’ın Keban ilçesine bağlı Soğanlı köyünde bir vatandaş, her akşam evinin önüne gelen tilkiyi elleriyle besliyor. Evin bahçesine giden tilki, ev sahibinin verdiği yemekleri yedikten sonra tekrar doğal alanına dönüyor. Tilkiyi elleriyle besleyen vatandaş, hayvanın her akşam evlerine gelmesinden dolayı da oldukça memnun olduğunu belirtti.