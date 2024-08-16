Malatya’nın Darende ilçesinde çıkan yangında 5 ton kayısı odunu yanarak küle döndü.Olay, gece saatlerinde Darende’ye bağlı Yeniköy Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, bölge sakinlerinden Ö.D.’ye ait yığın halinde bulunan odunların bulunduğu alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede odun yığınını sararken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Çevredeki vatandaşların da ekiplere destek verdiği yangın yerleşim alanlarına sıçramadan kontrol altına alınarak söndürülürken, 5 ton kayısı odunu yanarak küle döndü.Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.