Erzincan’da 2025 Aile Yılı kapsamında her birinin ayrı hikayesi olan 24 örnek aileye Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu tarafından şilt takdim edildi.Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, Erzincan’da görev yaptığı süreç boyunca tanıştığı, hikayelerinden etkilenerek evlerine misafir olduğu aileleri örnek aile ilan ederek düzenlenen törenle şilt takdim etti.Programa Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu’nun yanı sıra ali Yardımcısı Rumeysa Sena Kurt ve Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Serdar Demirci ve aileler katıldı.Vali Aydoğdu programda yaptığı açılış konuşmasında kimi ailesinde üç kuşağı aynı sofrada oturtan, kimi çocuğuna eğitimde, üretimde örnek olmuş; kimi sabrın, kimisi fedakârlığın timsali 24 kıymetli aile ile bir arada olmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.Vali Aydoğdu, "Her aile bir yuvadır. Ama bazıları vardır ki o yuva aynı zamanda bir okuldur, bri ahlak ocağı, bir vefa hanesidir. Bugün 24 ailemize şilt vereceğiz. Ama bu bir ödül değil. Bu şiltler ailesine sahip çıkan, evlatlarına ahlakı ve sevgiyi birlikte öğreten topluma örnek olmuş 24 örnek ailemizin hatırasını bir arşive değil, Erzincan’ın hafızasına kaydetmek için burada bulunuyoruz" dedi.Programın devamında şehitlerin emanetleri olan kıymetli ailelerine, koruyucu aile olmayı bir görev değil; bir gönül işi olarak bilenlere, evlilik yolculuğunda yarım asrı devirmiş çınarlara, evladına şefkatiyle kol kanat geren özel ailelere şilt takdim edildi.4 kuşak bir arada yaşayan Özyalçın ailesinden 82 yaşındaki Kemal Özyalçın, oğlu ve torunlarıyla birlikte yaşadığını ifade ederek "Bizde ayrı gayrı yok hep birlikteyiz" dedi. Keriman Özyalçın ise selamete çıkmak için sabretmenin önemini vurgulayarak sevgi ve saygının her şeyin üzerinde olduğunu kaydetti. Çiftin torunu Ahmet Safa Özyalçın ise dedesi ve babaannesi ile yaşamaktan mutlu olduğunu belirterek dedesini örnek aldığını ifade etti.Program Vali Aydoğdu’nun ailelerle yaptığı öz çekim ile sona erdi.