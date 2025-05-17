Tunceli’de biyokaçakçılıkla mücadele farkındalık eğitimi düzenlendi.Tunceli’de doğa koruma bilincini geliştirmek ve biyolojik çeşitliliğin sürdürülebilirliğini ağlamak amacıyla vatandaşlara, muhtarlara ve jandarma karakollarında görevli personele yönelik biyokaçakçılakla ilgili mevzuat, örnek olaylar ve Tunceli coğrafyasındaki endemik canlı türlerinin korunması konularında eğitim verildi. Eğitim çalışması, Tunceli İl Jandarma Komutanlığı ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirildi.