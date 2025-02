Umut Kervanı Ağrı Derneği üyeleri, yabani hayvanlar için doğaya et, yem ve ekmek bıraktı.Kış mevsimin ağır geçtiği illerden olan Ağrı’da yabani hayvanlar doğada beslenmekte zorlanıyor.Bu durumu göz önünde bulunduran Umut Kervanı Ağrı Derneği yönetimi, üye ve gönüllüleri ile birlikte çalışma başlattı.Başlatılan çalışma kapsamında yabani hayvanlar için doğaya ekmek, buğday, et bırakıldı.Yürütülen bu çalışmanın inançları gereği olduğunu belirten Umut Kervanı Ağrı Derneği Başkanı Hamza Yılmaz, çalışmalarını hayatın her alanına yayacaklarını belirtti.Yılmaz yaptığı açıklamada, "Ağrı’da kış mevsimi çok çetin geçiyor. Yabani hayvanlar zorlu doğa şartlarına maruz kalıyorlar. Zaman zaman yabani hayvanların doğada dondukları haberlere şahit oluyoruz. Umut Kervanı Ağrı Derneği olarak inancımızın bize yüklediği sorumluluk gereği doğada bulunan yabani hayvanlar içinde bu şekil bir çalışmamız var. Bugün yanımızda getirdiğimiz et, buğday, ekmek gibi çeşitli yiyecekleri farklı noktalara hayvanların yiyebilmesi için dağıttık. Umut Kervanı olarak çalışmalarımız hayatın her alanında devam edecektir inşallah." ifadelerini kullandı.