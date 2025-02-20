Aras Elektrik, Türkiye’nin en zorlu coğrafyalarında, kar, soğuk ve tipinin etkili olduğu kış koşullarına rağmen, elektrik dağıtım hizmetlerini kesintisiz bir şekilde sunmaya devam ediyor. Altyapısının güçlülüğü ve özverili çalışması sayesinde, Aras Elektrik, kışın meydana gelen olumsuz hava koşullarına karşı bölgedeki tüketicilere güvenli ve sürekli enerji temin ediyor.Zorlu hava koşullarının etkili olduğu kış aylarında, Aras Elektrik, her türlü olumsuz durumlara karşı önceden hazırlıklı olarak, altyapısını sürekli güçlendiriyor ve ekipmanlarını yeniliyor. Şirket, sadece yaz aylarında değil, kışın da müşteri memnuniyetini en üst seviyede tutmak için yoğun bir çalışma yürütüyor."Kesintisiz Enerji, Zorlu Koşullarda Bizim İçin Bir Zorunluluk"Şirketin zorlu coğrafyalarda verdiği hizmetle ilgili konuşan Genel Müdür Fikret Akbaş: "Her mevsim, özellikle de kış aylarında, doğanın tüm zorluklarıyla mücadele ederek tüketicilerimize güvenli ve sürekli enerji sağlamak için aralıksız çalışıyoruz. Karla kaplı yollar, yoğun tipi, şiddetli rüzgar gibi durumlar, bizim için engel teşkil etmiyor. Gerekli tüm önlemleri alarak ve ekiplerimizi hazır tutarak, sorumluluk bölgemizdeki enerji ihtiyacını kesintisiz bir şekilde karşılıyoruz." dedi.Aras Elektrik, kış aylarında olası aksaklıklara karşı hem ekipmanlarının bakımını düzenli olarak yapıyor hem de çalışanlarını bu zorlu koşullarda görev alabilecek şekilde eğitiyor. Ayrıca, özellikle kar yağışı nedeniyle kapanan yollar ve elektrik hatlarında oluşabilecek arızalar için hızlı müdahale ekipleri oluşturulmuş durumda. Bu sayede, mümkün olan en kısa sürede enerji akışı tekrar sağlanıyor ve tüketiciler mağduriyet yaşamadan günlük yaşamına devam edebiliyor.Aras Elektrik’in Gücü: Eğitilmiş ve Hazırlıklı EkiplerAras Elektrik, sadece teknik altyapısını güçlendirmekle kalmayıp, aynı zamanda bölgesindeki personeline sürekli eğitimler vererek, doğabilecek tüm olumsuzluklarla başa çıkabilecek donanıma sahip olmasını sağlıyor. Kış aylarında, çalışanlar sadece ekipmanlarla değil, zorlu hava koşullarıyla da mücadele etmeye hazırlanıyor. Eğitimlerin başlıca konuları arasında, olası arızalara nasıl hızla müdahale edileceği, güvenlik önlemlerinin nasıl alınacağı ve hava koşullarına göre ekipmanların nasıl kullanılacağı yer alıyor. Ayrıca, özellikle karla kapanan yollar ve kış şartlarında ulaşım güçlükleri yaşayan bölgelerdeki elektrik hatlarının bakım ve onarımında, çalışanlara özel teknik beceriler kazandırılıyor.Aras Elektrik, çalışanlarının sadece teknik becerilerini geliştirmekle kalmayıp, kış koşullarında güvenli bir şekilde araç kullanabilmelerini sağlamak adına ileri sürüş eğitimleri de veriyor. Bu eğitimlerde, karla kapalı yollar, buzlanmış zeminler ve tipi gibi engellerle başa çıkabilmek için araçların kontrolünü sağlama teknikleri öğretiliyor. Eğitimlerde, özellikle 4*4 araçların güvenli kullanımı üzerinde duruluyor. İleri sürüş eğitimleri, çalışanların bu tür zorlu koşullarda araçlarını güvenli bir şekilde kullanarak arıza yerlerine hızlıca ulaşabilmesini sağlıyor.Güçlü Araç Filosu ve EkipmanAras Elektrik, kış aylarında zorlu hava koşullarına karşı hazırlıklı olan eğitimli ekipleriyle, kesintisiz ve güvenli enerji dağıtımını sağlamaya devam ediyor. Zorlu kış koşullarında elektrik dağıtımının kesintisiz sürmesi için Aras Elektrik, teknolojinin yanı sıra doğru araç ve ekipman kullanımına da büyük önem veriyor. Arızalara hızlı müdahale edebilmek adına, çalışanlar kar motoru, track, pikap gibi araçlarla donanımlı bir şekilde sahaya çıkıyor. Bu araçlar, karla kapanan yollar, zor ulaşılabilir bölgelerdeki arızalar için hızlı çözüm sunuyor ve böylece enerji kesintileri en kısa sürede gideriliyor. Özellikle dağlık ve kırsal alanlarda, bu araçlar sayesinde arızalara müdahale çok daha hızlı ve etkili oluyor.Aras Elektrik, eğitimli ekipleriyle, kışın en sert koşullarında bile bölgedeki enerji dağıtımını kesintisiz ve güvenli bir şekilde gerçekleştirmeye devam ediyor. Bu sayede, hem müşteri memnuniyeti hem de bölgedeki güvenlik en üst seviyeye çıkarılıyor.