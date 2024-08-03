Ağrı’nın Hamur ilçesinde 2024-2025 eğitim ve öğretim yılına başlamadan önce okullardaki hazırlık çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.Hamur İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Özmüş başkanlığındaki ekipler, okullarda bakım-onarım, boya ve sıra yenileme gibi faaliyetlere aralıksız devam ediyor. Özmüş, sık sık okulları ziyaret ederek yapılan çalışmaları yerinde inceliyor. Ayrıca, 2024-2025 eğitim öğretim yılında hayata geçirilecek projeler hakkında okul müdürleriyle düzenli olarak toplantılar gerçekleştiriyor.Tüm çalışmalar zamanında tamamlanacakHamur İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Özmüş, yaptığı açıklamada, tüm okullardaki hazırlık çalışmalarının planlandığı gibi ilerlediğini belirterek, "Yeni eğitim öğretim yılına başlamadan önce tüm eksiklikler giderilecek. Öğrencilerimizin daha konforlu ve güvenli bir ortamda eğitim görmeleri için çalışıyoruz." dedi.Özmüş, ilçedeki tüm okulların eğitim öğretim yılına hazır hale getirilmesi için büyük bir gayret gösterdiklerini vurguladı.