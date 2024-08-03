AK Parti Ağrı İl Başkanı Orhan Güngör, Ağrı’da yapılacak yeni Adliye Sarayı inşaatı ve kentte kurulan İdare Mahkemesinin ihtiyaçları için Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’u makamında ziyaret etti.AK Parti Ağrı İl Başkanı Orhan Güngör, ziyarette yaptığı konuşmada, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’a, Ağrı’da adalet hizmetlerinin daha etkin ve hızlı bir şekilde yürütülmesi amacıyla yapılan çalışmalara verdiği destekten dolayı teşekkür etti. Güngör, "Kentimize kazandırılacak olan yeni Adliye Sarayı, modern yapısıyla hem personelimize daha iyi çalışma koşulları sağlayacak hem de vatandaşlarımızın hizmetlere daha kolay ulaşmasını sağlayacaktır" dedi.Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Ağrı’daki adalet hizmetlerinin kalitesini arttırmak için gerekli çalışmaların hızla devam edeceğini belirtti. Tunç, "Yeni Adliye Sarayı projesi ile Ağrı’daki adalet hizmetleri daha çağdaş ve erişilebilir hale gelecek. İdare Mahkemesinin ihtiyaçlarını da en kısa sürede karşılayarak, mahkeme çalışmalarının aksamadan sürdürülmesini sağlayacağız" ifadelerini kullandı.