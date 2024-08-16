Bingöl’de ailelerin sosyal medya ve internetteki bilgi kirliliği nedeniyle çocuklarının aşılarını yaptırmadığını belirten Halk Sağlığı Uzmanı ve Toplum Sağlığı Merkezi Başkanı Dr. Raşit Dursun, ’’Çocuklarımız çocuk felci nedeniyle engelli kalmıyorsa ya da kızamık nedeniyle ölmüyorsa bunlar aşılama sayesindedir” dedi.Bingöl Toplum Sağlığı Merkezinde görevli Halk Sağlığı Uzmanı ve Toplum Sağlığı Merkezi Başkanı Dr. Raşit Dursun, aşılama konusunda ailelere uyarılarda bulundu. Çocuk aşılarının önemli olduğuna değinen Dr. Dursun, ailelerin sosyal medya ve internetteki bilgi kirliliği nedeniyle aşıları yaptırmadığını söyledi. Ailelerin TSM’lerden bilgi alması gerektiğinin altını çizen Dr. Dursun, “Aşılar insanları hastalıklardan ve bu hastalıkların sebep olacağı kötü sonuçlardan koruyabilmek adına sağlam ve risk altındaki bireylere uygulanan güvenilir tıbbi ürünlerdir. Aşılama, salgınların ve ölümlerin önüne geçilebilmesi açısından en önemli halk sağlığı müdahalelileri arasında yer alır. Aşılanmış bireylerden oluşan toplumlarda salgınlar görülmez. Bugün ülkemizde çocuklarımız çocuk felci nedeniyle engelli kalmıyorsa ya da kızamık nedeniyle ölmüyorsa bunlar aşılama sayesindedir. Fakat ne yazık ki internet ve sosyal medya kaynaklı bilgi kirliliği nedeniyle vatandaşlarımız yanlış bilgilendirmelere maruz kalabilmekte ve bunun sonucunda aşı reddi ve aşı karşıtlığı davranışları gelişebilmektedir. Biz Bingöl’de İl Sağlık Müdürlüğümüz ve Toplum Sağlığı Merkezi olarak aile hekimliklerimiz aracılığıyla ailelerimize ulaşıyor ve onları aşılarını yaptırmaya davet ediyoruz. Aşılarını yaptırıp yaptırmama konusunda tereddüt içerisinde olan yada aşı reddi yapan ailelerimizle sosyal hizmet uzmanlarımız aracılığıyla da iletişime geçerek onlara doğru bilgiyi aktarmaya çalışıyoruz. Bizim vatandaşlarımızdan ricamız ve vatandaşlarımıza tavsiyemiz özellikle çocuklarımızın aşı takvimlerini aksatmadan aşılarını zamanında yaptırmalarıdır. Aşılar konusunda doğru ve daha ayrıntılı bilgiye ulaşabilmek için sağlık bakanlığımızın aşı portalı ziyaret edilebilir ya da toplum sağlığı merkezlerine başvurulabilir” şeklinde konuştu.