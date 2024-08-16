Bitlis’te jandarma kontrol noktasında 2 keklik ve av malzemeleriyle yakalanan kişiye 36 bin 412 lira ceza uygulanacakDoğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 14. Bölge Müdürlüğü sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Çeltikli Jandarma Karakol Komutanlığı nizamiye önünde bulunan yol kontrol noktasında durdurulan araçta arama yapıldı. Yapılan aramada 2 Kınalı Keklik, 2 adet tahta kafes ve 1 ruhsatsız tekli kırma tüfek ele geçirilmiş olup Doğa Koruma ve Milli Parklar Bitlis Şube Müdürlüğümüzce şahıs hakkında 16 bin 412 TL idari para cezası ve 20 bin TL tazminat cezası uygulanacaktır. Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğümüz 2 keklik sağlık kontrollerinin ardından doğaya salımı gerçekleştirilmiş olup, ele geçirilen kafesler imha edilmek üzere muhafaza altına alınmıştır” ifadelerine yer verdi.