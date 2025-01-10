Hakkari Devlet Hastanesi Evde Sağlık Hizmetleri Birimi, 2024 yılında 17 bin ev ziyareti gerçekleştirdi.Evde Sağlık Hizmetleri Birimi, 2024 yılı boyunca 5 doktor ve 32 yardımcı sağlık personeli eşliğinde hastanelere kayıtlı 965 hastaya toplamda 17 bin ev ziyareti yaptı. Hakkari il genelinde yatağa bağlı hastaların ayağına kadar hizmet götüren Evde Sağlık Hizmetleri Birimi; 80 yaş ve üzeri talep eden tüm yaşlılar ile günlük yaşam aktiviteleri yönünden tam bağımlı veya ileri derecede bağımlı olarak nitelendirilen 65 yaş ve üzeri hastalara ulaştı. Hastalığı sebebiyle cihaza veya eve bağımlı hastalar, hastaneden taburcu olurken hekimi tarafından evde sağlık hizmeti sunulması uygun görülen ve tedavi planı yapılan, sürekli tıbbi bakım hizmeti alması uygun görülen hastalar ile diyabet, kalp yetmezliği, inme, kronik akciğer hastalığı (KOAH), alzheimer/demans, nörodejeneratif hastalıklar, terminal dönem kanser, multimorbiditeye sahip kronik hastalar, kalça/diz/omuz fraktürü sonrası tedavi ve takip yapılan hastalar ve amputasyon sebebiyle tıbbi bakım alması gereken hastalar ve tüm bu hasta gruplarına tedavi hizmetlerinin yanı sıra hasta ve hasta yakınlarına hasta bakım eğitimi ve manevi destek de sağlandı.