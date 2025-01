Erzurumspor FK Teknik Direktörü Hakan Kutlu, 4 haftadır galip gelemediklerine dikkat çekerek, "En önemlisi ve birinci sırada gelen antrenman yapamıyor oluşumuz. İklim şartları nedeniyle zor günler geçiriyoruz. Maalesef antrenman sahamız kullanılamaz durumda ve stadımızın zemini çok kötü durumda" dedi.Trendyol 1. Lig’de mücadele eden Erzurumspor FK’da Teknik Direktör Hakan Kutlu, ligin ilk yarısı ile ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. 2 sezondur transfer tahtası kapalı bir takım olarak sezona transfer tahtasını açıp yeni transferle başladıklarını hatırlatan mavi-beyazlı takımın Teknik Direktörü Hakan Kutlu “Transfer politikamız, yüklü bir borç yükünden çıkan kulübümüzü tekrardan bir külfetin altına sokmadan daha çok bilindik isimler üzerinden çalışma yaptık. Aldığımız 7 yabancı futbolcudan 4 tanesi Türkiye’de oynayan bilindik isimlerdi. Diğer 3 yabancı oyuncumuz ise Tasev, Giovanni ve Guram idi. Bu 3 oyuncuyu kendi mevkilerindeki birçok oyuncu arasından tespit ettik. Bu süreçte almak isteyip de bütçemizi aştığı için alamadığımız bugün 1. Lig’de oynayan oyuncular var. İstediğimiz oyuncular haklı olarak daha fazla ücret veren takımları tercih ett. Biz oyun formasyonu olarak 4-3-3 sistemine uygun oyuncuları tercih ediyoruz. Yani 3 stoperli oyun oynamıyoruz. Defansif ve ofansif olarak saha içi rotasyonlarımız var. Alan parseli yaparken bek profilli kanat, stoper profilli bek, kanat profilli santrafor tercih ediyoruz” dedi.“Sadece Tasev’den beklenen katkıyı alamadık”Kadro mühendisliği yaparken dikkat ettikleri iki husus olduğunu anlatan Kutlu, “Mevcut kadromuzu güçlendirecek bu ligi bilen bu ligde başarılı olmuş direk ilk 11 oynayabilecek Roshi, Azubuıke, Mamba gibi bu ligi bilen oyuncular, bununla beraber uzun periyotlamada sistemimizin bir parçası olmaya devam edecek Guram, Giovanni gibi potansiyeli yüksek oyuncuları tercih ettik. Yabancı oyuncularımızdan sadece Tasev’den beklenen katkıyı alamadık. Son 3 sezonda 40 gol katkısı vermiş bir oyuncudan bahsediyorum. Handikabı ilk kez ülkesinden çıkmış kendi dili hariç başka bir dilde iletişim kuramıyor. Bu sebeple adaptasyon problemini atlatamadı. Dolasıyla bu şartlarda bizim stadımızda maç oynamak bizim adımıza çok zor. Çünkü biz bir sistem takımıyız. Sistemimizi geliştirebilmek, oyuncularımızın atletik ve fiziksel seviyelerini koruyabilmek için yapabileceğimiz her antrenman bizim için çok kıymetli. Hatta benim için transferlerden önce antrenman sahası ve stadımızın zemini geliyor. Olumsuz hava şartlarından önce geçmiş sürece bakarsak iç sahada ve dış sahada oyunu forse eden her maçta kazanmaya yakın olan oyunu oynayan ve bunda da başarılı olan bir Erzurumspor vardı” şeklinde konuştu.“Takımımıza uygun yeni oyuncuları katacağız”Erzurumspor FK Teknik Direktörü Hakan Kutlu, 1 aydır antrenman yapmakta sıkıntılar yaşadıklarını anlatarak sözlerine şöyle devam etti: “Bu da bizi ciddi anlamda olumsuz etkiliyor. Bunu aşmamız gerekiyor. Ancak kısa süre içerisinde mümkün gözükmüyor. Benim için birinci öncelik olmazsa olmazım takımımı hem fiziksel hem de taktiksel olarak antrene edebileceğim fiziki şartları uygun bir ortamda çalışabilmek. Çözüm üretmeye çalışıyoruz ama yeterli olmuyor. Pazartesi günü itibari ile transfer dönemi başladı ancak bizim daha önce belirlediğimiz, ön görüşme yaptığımız alternatifli bir listemiz var. Özellikle yerli oyuncular maalesef maddi gerekçelerden dolayı haklı olarak rakiplerimizi tercih etti. Başkanımız ve scout ekibimizle birlikte transfer çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Kısa süre içerisinde hem şehrimize hem takımımıza uygun yeni oyuncuları kadromuza katmayı düşünüyoruz.”“Amacımız gelecek dönemlerde sistemin sürdürülebilir olması”Hem sistemlerine uyacak hem de gelecek dönemlerde değişecek oyuncuların alternatiflerini genç ve benzer profildeki oyuncuları transfer ederek hazırlamak istediklerini anlatan Kutlu, “Örnek verecek olursak, Orhan’ın yerine Salih’i, Mustafa Yumlu’nun yerine Gökhan’ı, Mustafa Akbaş’ın yerine Yakup’u, Teklic’in yerine Enes’i, Eren Tozlu’nun yerine ise Serkan ve Koray’ı bu yüzden tercih ettik. Yani amacımız gelecek dönemlerde sistemin sürdürülebilir olması adına her bir parçanın benzer özellikli oyuncularla alternatifini oluşturmak istedik. Sezon başından bugüne kadar her maçtan sonra yaptığımız açıklamalarda alacağımız sonuçların bizim hedefimizi belirleyici olacağını söylemiştim” dedi.“Antrenman sahamız kullanılamaz, stadımızın zemini çok kötü”Geçen sezon ilk yarıyı 19 puanla 12. sırada tamamladıklarını hatırlatan Kutlu, “Bu şekliyle ligi 44 puanla bitirmiştik. Bu sezon ise ilk yarının bitimi ile birlikte ligi 30 puanla 4. sırada tamamladık. İstatistiksel olarak bakarsak geçen sezon ilk yarıda 4 galibiyet alan takımımız bu sezon ise 9 galibiyet aldı. Takımımız bu sezon şuana kadar iç saha lideri. Aynı zamanda ligin en az gol yiyen takımı. Tabi ligin ilk yarısında sakatlıklar, kart cezalıları bizim için handikap oluşturdu. Özellikle son periyot da bizim için kilit olan bir kaç oyuncumuzun aynı anda oynayamamış oluşu sistemimizi ve takımımızı olumsuz etkiledi. Ancak bunlar futbolun içinde olağan durumlar. Son 4 haftadır galip gelemiyoruz. Bunların belli başlı sebepleri var. Ancak benim nazarımda en önemlisi ve birinci sırada gelen antrenman yapamıyor oluşumuz. İklim şartları nedeniyle zor günler geçiriyoruz. Maalesef antrenman sahamız kullanılamaz durumda ve stadımızın zemini çok kötü durumda" ifadelerini kullandı.“Bir proje doğrultusunda transferler yaptık”Kulüp bünyesinde şu anda üstü kapalı bir antrenman sahası yaptığını ifade eden Kutlu, “Antrenmanlarla alakalı yaşadığımız sorun birazda buradan doğdu. Mevcut antrenman sahasının revize edilmesinden öteye, planlanan ve inşallah en kısa sürede bitmesini umut etiğimiz bu yeni antrenman sahasının bize çok şeyler katacağına inanıyorum. Böylece Avrupai bir tesise kavuşacağız ve Erzurumspor önemli bir kazanım elde edecek. Sanıyorum 2 ay içerisinde tamamlanmış olacak. Son zamanlarda 7-8 günlük Antalya kampı haricinde doğru düzgün antrenman yapamadık. Son 4 maçtaki kötü sonuçların başlıca nedeninin bu olduğunu söyleyebilirim. Bu arada yaptığımız 17 transferin 15’i hatalı olduğu söyleniyor. Ama ben bu düşünceye katılmıyorum. Hiçbiri hatalı değil. Zira bir proje doğrultusunda transferler yaptık. Hepsi de buna katkı yaptı. Bitmek üzere olan bir yabancı transferimiz var, bittiğinde kulübümüz açıklayacak. Bize çok büyük katkılar sağlayacağına inanıyorum. 2 yabancı 2 yerli transferi yapacağız” şeklinde konuştu.Toplantı sonrası basın mensupları, Erzurumspor FK Teknik Direktörü Hakan Kutlu’nun doğum gününü kutladı ve pasta kestiler. Kutlama programına Kulüp Başkanı Ahmet Dal da katıldı.