Türk’ün geleneği olan okçuluk Erzincan Gençlik Merkezi’nde düzenlenen kurslarla yaşatılmaya devam ediyor.Türkler için hem milli hem de manevi değerler açısından büyük bir öneme sahip olan okçuluk Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından gençlik merkezlerinde gerçekleştirilen Geleneksel Türk okçuluğu eğitimi ile gelecek nesillere aktarılıyor.Erzincan Gençlik Merkezi’nde 8 ile 29 yaş arasındaki gençler atalarının izinde, şanlı tarihiyle, kültürüyle, ok ve yayla tanışarak ok atıcılığı eğitimlerine ücretsiz olarak katılıyor.Kursa katılan gençler büyük bir heyecanla ok atmak için sıralarını beklerken, eğitmenlerinin söylediği her şeyi harfiyen yerine getirerek hem spor yapıyor hem de eğleniyor.Geleneksel Türk okçuluğu eğitimlerine katılan gençlerden Kadir Buğra Kılıç, Erzincan Gençlik Merkezi’nin yapmış olduğu bu hizmetinden dolayı memnun kaldığını ifade ederek emeği geçenlere teşekkürlerini iletti. Kardeşi ile birlikte okçuluk kursu aldıklarını söyleyen Kılıç, eğitimlerin güzel geçtiğini belirterek bu spora ilgi duyan diğer gençleri de Erzincan Gençlik Merkezine davet etti.