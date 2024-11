Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit, Kuyulu Mahallesi’nde gerçekleşen istişare toplantısında vatandaşların taleplerini hızla bir şekilde çözüme kavuşturmayı hedeflediklerini ifade ederken, "Çözüm odaklı çalışan, gönül belediyeciliğini her zaman ön planda tutan bir belediye olarak, mahalle sakinlerimizin talep ve isteklerinden aldığımız güçle birlikte, mahallelerimizin prestij seviyesini artıran yeni yatırımlarımızı teker teker hayata geçireceğiz” diye konuştu.Mahalli İdareler Seçimlerinden sonra “Yeşilyurt’u Birlikte Yöneteceğiz, Birlikte Daha Güzel Yarınları İnşa Edeceğiz” sloganı ile Yeşilyurt’ta yeni bir sayfa açan Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit, ilçenin kalkınması ve gelişimi adına yapılacak projeler ve çalışmalarla ilgili mahalle sakinleri ile istişare toplantılarına aralıksız devam ediyor.Göreve geldiği günden beri vatandaşlarla doğrudan temas kurarak sorunları yerinde tespit etmek ve çözüm üretmek için aktif bir rol üstlenen Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit, her mahalledeki ihtiyaçları karşılamak için yoğun çaba sarf ettiklerini belirtti. Ortak akıl ve vatandaşların katılımıyla yönetim anlayışını benimseyen Başkan Geçit, her bir sokağın ve mahallenin ihtiyaçlarına yönelik çözüm odaklı yaklaşım sergilediklerini ifade etti. Başkan Geçit, gelen her talebi not aldıklarını ve bu doğrultuda hareket ettiklerine vurgu yaparken, vatandaşlarla iç içe olmanın, sorunlara etkili çözümler üretilmesine zemin hazırladığına dikkat çekti. Yeşilyurt’un her sokağı için çözüm üretmeye devam ettiklerini, vatandaşların yaşam kalitesini artırmak için tüm güçleriyle çalışacaklarını ifade eden Başkan Geçit, Yeşilyurt’u çözüm odaklı belediyecilik anlayışıyla ayağa kaldıracaklarını hatırlattı.Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcısı Erkan Özgür ve Mehmet Cüreoğlu ile birlikte Kuyulu Mahallesi’ni ziyaret ederek mahalle sakinlerinin taleplerini dinleyen Başkan Geçit, mahalleye seçim döneminde sözünü verdikleri yatırımları gerçeğe dönüştürmek için planlı bir çalışma yürüttüklerinden bahsetti. Yeşilyurt’un tüm yaşam alanları gibi Kuyulu Mahallesi’nin sorunlarına da kalıcı ve güçlü çözümler getirmek için ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini dile getiren Başkan Geçit, “Özenle ve kararlılıkla gerçekleştirdiğimiz mahalle ziyaretlerimizde ilçemizdeki gelişmeleri, belediyemizin hizmetlerini ve projelerini, yürütülen çalışmaları esnaf ve vatandaşlarımızla paylaşıyor, onların görüş ve taleplerine kulak veriyoruz. Azmimiz, gayretimiz ve umudumuz ile hizmetin en güzeline layık olan ilçemizde çözüm odaklı yaklaşımlar sunuyor, yarınlarımızın temelini daha sağlam atıyoruz. Seçim döneminde sözünü verdiğimiz tüm yatırımları gerçeğe dönüştürmek içinde elimizden geleni yapıyoruz. İlçemizin tüm yaşam alanlarında olduğu gibi Kuyulu Mahallemizin sorunlarını yakından biliyoruz, mahalle muhtarımız ve burada ikamet eden hemşerilerimizle birlik ve beraberlik içerisinde hareket ederek iletilen sorunlara kökten çözümler getireceğiz, bundan kimsenin şüphesi olmasın. Kuyulu’nun sosyal ve fiziksel gelişimini daha planlı yürütmek için bu bölgede ki imar genişleme uygulamasını bitirmek gerekiyor, ekiplerimiz hem buranın hem de imarla ilgili beklentisi olan diğer yaşam alanlarımızla ilgili çalışmaları gece gündüz demeden sürdürüyorlar. Hedefimiz 2025 yılında ilçemizin genelinde imar uygulamalarıyla ilgili sorunları çözmektir, inşallah bunu başaracağız. Kuyulu mahallemizin doğalgazla ilgili sorununa kökten çözüm getirmek içinde öncelikle buradaki imar genişlemesi tamamlanacak ardından doğalgazın getirilmesiyle ilgili çalışmalar hızlanacaktır. İmar uygulaması tamamlandığı zaman talep edilen tüm yatırımları daha hızlı bir şekilde gerçeğe dönüştürmüş olacağız. Vatandaşlarımızdan ricamız, yapılacak imar ve parselasyon çalışmaları sırasında hak kaybına uğradığınızı düşündüğünüz zaman belediyeye gelip itiraz dilekçenizi verin, bu en doğal hakkınızdır, sorunları birlikte konuşalım, birlikte çözüm getirelim. Hep birlikte el ele vererek, dayanışma içerisinde, karşılıklı anlayış ve iyi niyet çerçevesinde sorunlarımızı çözelim” şeklinde konuştu.