Akyaka’da öğrencilere kendilerine ait odalarında ders çalışabilmeleri için valilikçe çalışma masası ve kitaplık hediye edildi.Kars’ın Akyaka ilçesinde, Vali Ziya Polat’ın himayelerinde öğrencilerin evlerinde rahatça ders çalışmalarına destek olmak amacıyla hayata geçirilen “Odam Kütüphanem” Projesi kapsamında Akyaka Kaymakamlığımızca ilçede eğitim gören 22 öğrenciye çalışma masası ve kitaplıkları teslim edildi.Kars Valiliği’nce yürütülen proje ile öğrencilere ders çalışabilecekleri düzenli bir ortam oluşturarak eğitim başarılarını artırmayı hedefleniyor.Vali Ziya Polat, “Eğitim, çocuklarımızın geleceğe umutla bakmasını sağlayan en önemli unsurdur. Onların daha iyi koşullarda eğitim alması için elimizden gelen desteği vermeye devam edeceğiz” dedi.Projeden faydalanan öğrenciler ve aileleri, yapılan destek duydukları memnuniyeti dile getirerek, organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ettiler. Veliler, çocuklarının ders çalışmaları için oluşturulan bu yeni ortamın motivasyonlarını artıracağını ifade etti.Eğitime yönelik bu tür projelerin devam edeceği belirtilirken, Vali Polat’ın hayata geçirdiği proje, hem öğrenciler hem de aileler tarafından büyük memnuniyetle karşılanıyor.