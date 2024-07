Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit, Yeşilyurt Belediyesinin sosyal sorumluluk projelerinden ‘Baştâcı’ Projesi kapsamında verilen hizmetlerden yararlanan Hasibe Sarıkaya’nın evine konuk oldu.Yeşilyurt İlçesinde genç yaşlı, kadın erkek, çoluk çocuk herkes ile iletişim bağlarını ve gönül köprülerini canlı tutan Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit, hasta ve yaşlı ziyaretleriyle de büyüklerin gönüllerine dokunmaya devam ediyor. Son olarak Yeşilyurt Belediyesinin sosyal sorumluluk projelerinden ‘Baştacı’ Projesi kapsamında Hasibe Sarıkaya’nın evine misafir olan Başkan Geçit, projesi kapsamında verilen hizmetleri inceledi hem de Hasibe teyzeyle sohbet etti. Önemli bir projenin ilçede devam ettirdiklerinin altını çizen Başkan Geçit, ‘Yaşlılarımız bizim canlı tarihimizdir, aynı zamanda yaşlılarımız bizim hafızamızdır’ diyerek, yaşlıların tecrübe ve deneyimlerinden her zaman yararlandıklarına dikkat çekti.Başkan Geçit, “Yerel yönetimler ve gönül belediyeciliğinin gereği olarak, ‘İnsanı yaşat ki devlet yaşasın’ anlayışı ile başta yaşlı çınarlarımız olmak üzere ilçe sakinlerimizi sık sık ziyaret ederek onlara moral vermeye büyük özen gösteriyoruz. Taleplerini ve beklentilerini dinliyor, notlarımızı alıyoruz. Gerçekleştirdiğimiz ziyaretlerde insanlarımızın gönül dünyasındaki güzelliklerle, samimiyetle güzel anlar geçiriyoruz. Bu ülke için, bu millet için ömürlerini vakfederek katma değer üreten yaşlılarımıza her şeyden önce bir vefa borcumuz var. Toplumun hafızası, asırlık çınarlarımız olan yaşlılarımızın sağlıklı, temiz ve güzel bir hayat yaşaması bizim için önemlidir. ‘Baştacı’ projesi kapsamında yaşlılarımızın ve ihtiyaç sahibi hemşehrilerimizin evlerini temizleyen, kişisel bakımlarını yapan ekiplerimizde, yaşlı vatandaşlarımızın hiçbir zaman yalnız olmadıklarını hissettiriyorlar. Bizlerde bugün Hasibe teyzemizin evine misafir olduk, hoş sohbetinden yararlandık, duasını aldık. Yaşlılarımız Yeşilyurt’umuzun değerleri ve yaşayan hafızalarıdır. İlçemizdeki her bir vatandaşımızın mutluluğu için çalışmaya devam edeceğiz” dedi.