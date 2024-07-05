Türkiye’nin çatısı olarak bilinen Ağrı Dağı zirvesinden yamaç paraşütüyle atlayan dağcılar Avrupa rekoru kırdı.Terörden arındırıldıktan sonra tırmanışa açılan ve yaz-kış dağcı gruplarını ağırlayan Ağrı Dağı, bu defa farklı bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Ağrı Valiliği ve Serhat Kalkınma Ajansı işbirliğiyle düzenlenen etkinlikle Ağrı Dağı zirvesine çıkan dağcılar, 5 bin 137 metre yüksekliği, değişken hava şartları ve dik yamaçlarıyla Türkiye’nin çatısı Ağrı Dağı’nda yapılan zorlu atlayış ile yamaç paraşütünde Avrupa rekoru kırdı. Zor şartlarda zirveye çıkan ve yamaç paraşütü yaparak Ağrı Dağı’nda atlayış yapan Abdullah Yıldız, ilk defa yapılan bu etkinlikle adını tarihe yazdı.