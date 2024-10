Yeşilyurt Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü tarafından Sadrettin Konaevi Kız Anadolu İmar Hatip Lisesinde düzenlenen ‘Sıfır Atık ve İklim Değişikliği Farkındalık’ eğitiminde öğrencilerle bir araya gelen Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit, çevre ve doğa bilincine sahip bir nesil inşa edip, geleceğe güzel bir dünya emanet etmek için farkındalık oluşturan ‘Sıfır Atık’ projelerinin altına imza atmaya devam ettiklerini söyledi.Öğrencilere çevre bilincini aşılamak, çevreye duyarlılığı ve sağlıklı yaşamı öğretmek amacıyla gerçekleşen eğitim çalışmasında konuşan Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit, ‘Hep Birlikte El Ele, Sıfır Atıkla Yeşil Geleceğe’ sloganıyla gerçekleşen bilgilendirme faaliyetleriyle öğrencilere çevre bilincini aşılamaya çalıştıklarını söyledi.Sürdürülebilir ve farkındalık oluşturan projelerle çevreyi koruma adına önemli adımlar attıklarını ifade eden Başkan Geçit, “Günümüz dünyasında sağlıklı bir çevre, temiz bir ortam ve yaşanabilir alanların çok büyük önemi vardır. Atık yönetimi, geri dönüşüm çalışmaları, yeşil alanların artırılması ve temiz enerji kullanımı konularında yaptığımız yatırımlar ile ilçemizi daha yaşanabilir bir kent haline getirmek için çalışıyoruz. Güzel bir gelecek inşa etmek için bugünlerde attığımız adımların, ektiğimiz tohumların ayrı bir değeri vardır. Çocuklarımıza erken yaşlarda çevre bilinci aşılamak amacıyla okullarımızda düzenlediğimiz bilgilendirme faaliyetleri ise bu açıdan bakıldığı zaman ayrı bir önem taşımaktadır. Çevre bilincine ve geri dönüşüm duyarlılığına sahip bir nesil inşa ederek gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya emanet içinde tüm imkânlarımızı seferber ettik. Bilgilendirme faaliyetlerimiz dışında okullar arasında atık pil toplama yarışması düzenledik, bu yarışma ile atık pilin çevreye verdiği zarara dikkat çekmeye çalışıyoruz. Atık pilin toprağa, havaya ve suya çok ciddi zararları vardır, bizlerde bu konuda toplumsal bir bilinç oluşturmaya çalışıyoruz" şeklinde konuştu.Başkan Geçit, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından hayata geçirilen ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan himayesinde devam eden ‘Sıfır Atık’ projesine ülke çapında en fazla katkı sunan yerel yönetimlerin başında geldiklerini dile getirdi.Dünya çapında bilinen bir çevre hareketine dönüşen ‘Sıfır Atık’ projesinin kesintiye uğramadan uzun yıllar devam etmesi, bir yaşam biçimi haline gelmesi ve çevreyi koruma bilincinin her an diri tutulması içinde belediye olarak her türlü desteği verdiklerinden bahseden Başkan Geçit, “Temiz, sağlıklı ve güzel çevrenin insan ve toplum hayatında çok önemli yeri vardır. Çevre bilincinin yaygınlaşması ve hep birlikte daha temiz, daha yeşil bir Yeşilyurt inşa etmek içinde farklı projeler geliştirip, toplumun tüm kesimlerinin desteğini almaya çalışıyoruz. Çocuklarımıza sağlıklı bir gelecek bırakmak için, doğayı koruma konusunda her bir vatandaşımızın desteğine ihtiyacımız var. Hep birlikte hareket ederek çevremizi ve doğamızı korumalıyız. Tüm hemşerilerimizi, çevre konusunda daha duyarlı olmaya ve doğamızı korumak için birlikte hareket etmeye davet ediyorum" diye konuştu.Başkan Geçit konuşmasından sonra öğrencilere ‘Sıfır Atık’ çantası hediye etti.