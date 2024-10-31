Hakkari’de aç kalan kurtun yerleşim yerlerine inmesi tedirginliğe neden oldu.Durankaya beldesinden Hakkari’ye gelmekte olan bir vatandaş, Yukarı Merzan Mahallesi yakınlarında bir kurtla karşılaştı. Kurtların yerleşim yerlerine inmesi tedirginliğe neden oldu.Havaların soğuması ile birlikte dağda yiyecek bulmakta güçlük çeken kurtların şehre indiğini belirten vatandaşlar, özelikle Hakkari’nin Yukarı Merzan Mahallesi’nde sıkça görüldüklerini ifade ettiler. Kurt sürülerinin tedirginliğe neden olduğunu dile getiren mahalle sakinleri, özelikle akşam saatlerinde herkesin dikkatli olması gerektiğini belirttiler.