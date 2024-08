Cumhuriyet Örnekköy, Oluklu ve Kırlangıç mahalle sakinleriyle Cumhuriyet Örnekköy Mahallesinde bir araya gelerek sorun ve talepleri dinleyen Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit, “Toplumun tüm kesimlerini sevgi ve hoşgörüyle kucaklayan, hizmetlerde eşitliği ve adaleti ön plana koyan bir yönetim anlayışıyla ilçemizin dört bir tarafına hizmet ediyoruz” dedi.Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit, Cumhuriyet Örnekköy Mahallesi Cem Evi Yönetim Kurulu tarafından organize edilen buluşmada vatandaşlarla bir araya geldi. AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı Barış Yıldız, Cem Vakfı Malatya Şube Başkanı Eşref Doğan ve Cumhuriyet Örnekköy Mahalle Muhtarı Erdal Çelik ile çok sayıda vatandaşın katıldığı programda birlik ve beraberlik atmosferi hâkim oldu. Oluklu ve Kırlangıç mahalle sakinlerinin de katıldığı toplantıda vatandaşların sorun ve taleplerini yerinde dinleyen Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit, sorunların çözümü noktasında gereken hassasiyeti göstereceklerinden kimsenin şüphesinin olmamasını söyledi.Vatandaşların yoğun ilgi ve sevgisiyle karşılaşan Başkan Geçit, toplumun tüm kesimlerini sevgi ve muhabbetle kucaklayan, herkese ve her kesime adaletli bir şekilde hizmet eden yönetim anlayışına sahip olduklarını hatırlattığı konuşmasında, “Dostlarla, canlarla hep birlikte oluşturduğumuz bu toplantıda birlikteyiz ve burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Sevgiyi, hoşgörüyü tüm coğrafyalarda hâkim kılmamız gerekiyor. Yolumuz ilim, irfan yolu olmalıdır. İnsanı sevmek, insana hizmet etmek için buradayız. Dini, dili ve ırkı ne olursa olsun herkese ve her kesime aynı bakış açısıyla hizmet ediyoruz. Bizler kimseyi ötekileştirmeden, ayrıştırmadan, farklılıkları zenginlik olarak görüp, 7’den 70’e tüm vatandaşlarımızın refahını ve mutluluğunu artırma gayretindeyiz. İlçemiz barışın, kardeşliğin, birliğin ve beraberliğin hakim ve daim olduğu bir ilçedir. Yeşilyurt Belediyesi olarak, toplumsal dayanışmayı ve kardeşlik bağlarını her zaman desteklemeye devam edeceğiz. Vatandaşlarımızla birlikte, daha güçlü, daha mutlu ve daha huzurlu bir Yeşilyurt için el birliğiyle çalışacağız” şeklinde konuştu.“Hiçbir kesimi birbirinden ayırmıyoruz”Mahalle sakinlerinin ilettiği sorunlara kalıcı ve güçlü çözümler getirmek için planlı bir çalışma yürüttüklerinin altını çizen Başkan Geçit, “Seçim döneminde ‘toplumun hiçbir kesimini birbirinden ayırmayacağız, temsilde adaleti ve eşitliği sağlayacağımıza’ yönelik sözler vermiştik ve buna dikkat ediyoruz. Muhtarlarımız ve mahalle sakinlerimizle bir olduk, beraberi olduk, istişare ve ortak aklı ön plana koyarak, birlikte hareke ederek ilçemizin her bir noktasına güzel hizmetler taşımak için 7/24 çalışıyoruz. Cumhuriyet Örnekköy Mahallemizin ulaşım ağını yeniliyoruz, yol hizmetlerimiz aralıksız devam ediyor. Karapınar mahallemizden yol talebi geldi, onu detaylı inceliyoruz. Sathi kaplama ve sıcak asfalt serimi gibi hizmetlerimizle bu şirin beldemizin yol eksikliğini mutlaka gidereceğiz. Bu bölgedeki içme sorununa kökten çözüm getirmek içinde Büyükşehir Belediyemiz ve MASKİ ile ortaklaşa çalışıyoruz, mahalle muhtarımız da yakından ilgileniyor, en kısa sürede bu sorunu gideceğiz. Otobüsle ilgili talepleri de biliyoruz, yakından ilgileniyoruz, MOTAŞ’ın bu anlamda çalışmaları sürüyor, bu hafta içi bu sorunda inşallah çözülecektir. Vatandaşlarımızın beklentilerini yakından takip ederek, mahallelerimizin daha iyi bir yaşam standardına ulaşması için gerekli adımları atıyoruz" diye konuştu.