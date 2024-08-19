Battalgazi Belediyesi tarafından düzenlenen yaz akşamları etkinlikleri, Kırkgöz Sahil Parkı’nda gerçekleştirilen konserle devam etti. Vatandaşlar müzik dolu bir akşam geçirirken, etkinliklerin yaz boyunca süreceği bildirildi.Battalgazi Belediyesi’nin geleneksel hale getirdiği yaz akşamları etkinlikleri, ilçe halkına unutulmaz anlar yaşatmaya devam ediyor. Battalgazi Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından organize edilen bu etkinlikler, vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılanıyor. Etkinlikler kapsamında Kırkgöz Sahil Parkı’nda düzenlenen konser, büyük bir coşkuyla gerçekleşti. Sanatçı Eymen Kulcu’nun sahne aldığı konser, Battalgazi’nin eşsiz doğasıyla birleşerek izleyicilere keyifli bir akşam yaşattı."Yaz boyunca etkinliklerimiz sürecek"Battalgazi Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Tayfun Güngör, yaz akşamı etkinliklerinin ilçede büyük bir coşkuyla karşılandığını belirterek, etkinliklerin yaz boyunca devam edeceğini vurguladı. Güngör, "Amacımız, vatandaşlarımızın yaz aylarını en iyi şekilde değerlendirmesini sağlamak. Bu doğrultuda kültür, sanat ve spor etkinliklerimizi sürdürüyoruz. Kırkgöz Sahil Parkı’nda gerçekleştirdiğimiz bu konser, halkımızın yoğun ilgisiyle karşılandı. Önümüzdeki günlerde de Battalgazi’mize yakışır nitelikte farklı etkinliklerle vatandaşlarımızı buluşturacağız" dedi.Güngör ayrıca, özellikle gençlerin bu tür etkinliklere olan ilgisinin kendilerini memnun ettiğini ve ilerleyen dönemlerde de benzer organizasyonlarla Battalgazi’nin sosyal yaşamını canlandırmaya devam edeceklerini ifade etti.Battalgazi Belediyesi, ilçede yaşayan herkesin katılım gösterebileceği çeşitli yaz etkinlikleriyle dolu dolu bir program hazırladı. Kırkgöz Sahil Parkı’ndaki konserler, film gösterimleri, spor etkinlikleri ve daha birçok aktiviteyle Battalgazi halkı yazın tadını doyasıya çıkarıyor. İlçede kültür ve sanat dolu bir yaz yaşanırken, Battalgazi Belediyesi’nin bu tür etkinlikleri gelenekselleştirerek her yıl daha da kapsamlı hale getirmesi bekleniyor.