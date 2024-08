Üniversiteye hazırlanan öğrencilerle bir araya gelen Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit, “Öğrencilerimizin eğitim hayatlarında daha başarılı olmaları ve geleceklerini şekillendirebilmeleri adına elimizden gelen her türlü desteği veriyoruz. Gençlerimizin enerjisi ve vizyonu geleceğimize ışık tutuyor” dedi.Öğrencilerin daveti üzerine gerçekleşen sohbet toplantısında tecrübelerini paylaşan Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit, gençlerle verimli ve güzel bir görüşme gerçekleştirdi. Kendi öğrencilik yıllarında yaşadığı hatıralarını öğrencilerle paylaşan Başkan Geçit, gençlerin kendisini en güzel şekilde yetiştirmesi gerektiğini vurguladı.Gençlere bazı tavsiyelerde bulunan Başkan Geçit, “Siz ülkemizin yarınlarısınız, öğrencilik yılları en verimli ama en hızlı geçen zamanlardır. Bu zamanlarınızın kıymetini bilin ve en verimli şekilde geçirmeye çalışın. Çünkü öğrencilik yıllarında edinilen deneyimler hayatınız boyunca sizin faydanıza olacaktır. Ben Fatih Lisesinde okudum, o günden bugüne sürekli okuyorum, kendimi geliştiriyorum. En verimli çağlarınız olan okul dönemlerinizde kendinizi geliştirmek için okumalı ve araştırmalısınız. Kendi yeteneklerinize göre bir bölüm seçmeli, o alanda en iyi şekilde yol almalısınız. Kazandığınız bölüm veya okulla birlikte her şey bitmiyor, o alanda ki yenilikleri mutlaka takip etmeli ve kendinizi en güzel şekilde geliştirmelisiniz. Eğitim hayatınızı kültürel ve sosyal etkinliklere katılarak perçinlemeli ve hayatınızın her alanına yatırım yapmalısınız. Çağımız gelişim ve değişim çağıdır, bunu en iyi şekilde takip edip hayatına tatbik eden insanlar önde gidiyor. Topluma ve insanlara yararlı bireyler yetiştirmek herkese ve hepimize düşen öncelikli görevdir, bunu başarmak içinde herkes kendi alanında en iyisi olacak” şeklinde konuştu.“Bizler Belediye olarak projelerimizi sizin ilgi ve ihtiyaçlarınıza uygun şekilde hayata geçirmeye çalışıyoruz.” diyerek konuşmasına devam eden Başkan Geçit, “Tüm bu hizmetleri sizin daha iyi sonuçlar alıp güzel meslekler kazanmanız için yapıyoruz. Belediye hizmetlerimizden faydalanın, eksik gördüğünüz hizmetler noktasında da mutlaka bize bildirin. Bizler sizleri sahipleneceğiz, sizler de bizlere güvenin. Ne sıkıntınız varsa yanınızda olacağımızı bilin. Şu anda çok önemli bir süreçten geçiyorsunuz. Bu süreci de her anlamda sıkıntısız geçirmek zorundasınız. Bizler de inşallah her sıkıntınıza derman olmaya çalışırız. Çünkü size çok değer veriyoruz, en iyi eğitimi almanız bizim için önemlidir. Her yerde Malatya’yı en güzel şekilde temsil etmenizi, tanıtmanızı istiyoruz” diye konuştu.Konuşmasında gençliğe ve geleceğe önem verdiklerini sık sık vurgulayan Başkan Geçit, ilçe genelinde hizmete sundukları kültür, sanat ve gençlik merkezlerinde ki kütüphane ve üniversiteye hazırlık kursu, çeşitli branşlarda spor kursları ve eğitici kurslarıyla gençlerin her daim yanında yer aldıklarını aktardı.Başkan Geçit konuşmasından sonra öğrencilerin tüm sorularına detaylı yanıtlar verdi.