Fırat Üniversitesi’nde (FÜ) başarılı akademisyenler, Rektör Fahrettin Göktaş tarafından ödüllendirildi.Stanford Üniversitesi tarafından hazırlanan ‘Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları’ listesinde, FÜ’den 46 bilim insanı ‘son yıl’ kategorisinde, 41 bilim insanı ise ‘kariyer boyu’ kategorisinde yer almıştı. Bu kapsamda FÜ Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş, dünyanın en etkili bilim insanları listesine her iki kategoride giren akademisyenlerle bir araya gelerek teşekkür belgesi verdi.Araştırma Üniversitesi olmalarında bilim adamlarının çok büyük bir başarısı olduğunu belirten Rektör Göktaş, “Bunu her platformda dillendiriyoruz. Sizlerin yayınları, o yayınlara olan atıflar, projeleriniz bunların hepsi değerlendiriliyor. En büyük katkı sizsiniz. Üniversite yönetimi olarak bizim yaptığımız tek şey sizin bu başarılarınızı doğru bir şekilde oraya yansıtmak” dedi.Göktaş, “Stanford Üniversitesi tarafından hazırlanan ‘Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları’ listesinde yer alarak hem ‘son yıl’ hem de ‘kariyer boyu’ kategorilerinde bu başarıyı elde eden 46 ve 41 bilim insanımız, üniversitemizi ve ülkemizi uluslararası arenada en iyi şekilde temsil etmiştir. Bu başarılar, yalnızca bireysel kariyerlerinizin değil, aynı zamanda bilim dünyasına olan katkılarınızın da birer göstergesidir. FÜ olarak her zaman akademik çalışmalarınızı desteklemekten ve bilimsel ilerlemenin bir parçası olmaktan gurur duyuyoruz. Sizlerin çabaları, üniversitemizi bir bilim merkezi haline getirme yolunda attığımız adımların en somut örnekleridir. Ülkemizin bilimsel kalkınmasına katkıda bulunarak, sadece üniversitemize değil, toplumumuza da örnek oluyorsunuz. Üniversitemizin başarısında ve bilim dünyasında kalıcı izler bıraktığınız için sizlere yürekten teşekkür ediyor, başarılarınızın artarak devam etmesini temenni ediyorum” diye konuştu.