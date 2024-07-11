Uluslararasılaşma noktasında çalışmalarını sürdüren Fırat Üniversitesi, European Solidarity Corps Kalite Sertifikası (ESC) almaya hak kazandı. Böylelikle Fırat Üniversitesi öğrencileri Avrupa gönüllülük ve staj hareketliliklerine başvurabilecek.Yurt dışındaki görünürlüğünü artırmak için ikili anlaşmalarını sürdüren Fırat Üniversitesinde öğrencilerin Avrupa hareketliliği konusunda oldukça önemli bir gelişme yaşandı. European Solidarity Corps Kalite Sertifikası almaya hak kazanan Fırat Üniversitesi, bu kapsamda dayanışma ve gönüllülük etkinliklerinde gençlerin katılımı hususunda gerekli şartları yerine getiren Türkiye’deki üniversiteler arasında yer aldı. ESC Kalite Etiketi sayesinde Fırat Üniversitesi öğrencileri, Avrupa Gençlik Portalı üzerinden hareketlilik başvurusu gerçekleştirme hakkını elde etti. Fırat Üniversitesi öğrencileri, programmes.eurodesk.eu adresinde yer alan ve kendi özgeçmişlerine uygun olan Avrupa gönüllülük ve staj hareketliliklerine başvuru yapabilecek. Bu sayede Fırat Üniversitesi, Avrupa deneyimi yaşamak isteyen öğrencilerine, üniversite sonrası istihdam sorunu yaşayan mezunlarına ve yerelde yaşayan dezavantajlı gençlere bu program ile yurt dışı fırsatları hususunda bir alternatif sunmayı amaçlıyor.Avrupa Dayanışma Programı (ESC) kapsamında 18-30 yaş arası gençler mezuniyet ve dil yeterliliğine bakılmaksızın Avrupa’da diledikleri bir ülkede gönüllülük faaliyetleri, iş, staj ve dayanışma projelerinde yer alabiliyorlar. Gençlerin kişisel, eğitimsel, sosyal, sivil ve mesleki gelişimlerini teşvik ederken, kendi ülkelerinde veya yurt dışında topluma yarar sağlayan projelerde gönüllü olmaları, çalışmaları veya ağ kurma faaliyetlerinde bulunmaları için fırsatlar oluşturan, toplumsal ihtiyaçları karşılamayı hedefleyen yeni bir Avrupa Birliği girişimi olan ESC; öğrencilerin kültürlerarası iletişim becerilerini geliştirirken, aynı zamanda yabancı dil seviyelerini de geliştirmelerine katkı sağlıyor.