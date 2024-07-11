Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, Yahya Kemal Beyatlı Caddesi’ni Alparslan Türkeş Bulvarı’na bağlayacak olan yeni bağlantı yolunun yapılacağı alanlarda incelemelerde bulundu.Elazığ Belediyesi, şehrin yıllardır çözüm bekleyen ve geleceğine yönelik en önemli yatırımı olan içme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu hattını kapsayan altyapı yenileme çalışmalarını sürdürürken, üstyapıya yönelik çalışmalarını da kesintisiz sürdürüyor. Bu kapsamda Elazığ Belediyesi, ulaşımı rahatlatarak trafiğe konfor sağlama hedefiyle Elazığ’a, alternatif bulvarlar ve bağlantı yolları kazandırmaya devam ediyor.Yeni bağlantı yolu çift gidiş, çift geliş şeklinde olacakBu doğrultuda Yahya Kemal Beyatlı Caddesi’ni Alparslan Türkeş Bulvarı’na bağlayacak olan yeni bağlantı yolu çalışmalarına başlandı. Yol etüdü çalışmalarının ardından bölgede altyapı ve üstyapı projelerinin tamamlanması ile birlikte yapım işine başlanacak. 2024 yılının sonuna kadar tamamlanması planlanan yeni bağlantı yolu 20 metre genişliğinde, bin metre uzunluğunda olacak. Çift gidiş, çift geliş şeklinde yapımı tamamlanacak olan yol, bölgenin trafik aksını rahatlatacak. Elazığ Belediyesi tarafından planlanan, tamamlanan ve yapımı devam eden projeleri yerinde incelemeyi ve saha çalışmalarını sürdüren Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, yeni bağlantı yolunun yapılacağı alanlarda incelemelerde bulundu. Elazığ Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Sabuncu ve birim müdürlerinin de eşlik ettiği Başkan Şerifoğulları, yetkililerden bilgi aldı. Saha çalışmalarının yoğun bir şekilde sürdüğünü dile getiren Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, ‘’Aziz şehrimizde hayata geçireceğimiz yatırımlarla kıymetli hemşehrilerimizin daha yaşanabilir bir şehirde ikamet etmeleri adına durmuyoruz; planlanan, tamamlanan ve yapımı devam eden projelerimizi yerinde inceliyor, saha çalışmalarımıza ara vermeden devam ediyoruz. Bu kapsamda, yeni bağlantı yolumuzun yapılacağı alanlarda incelemelerde bulunduk. Buradaki çalışmalarımızı kısa sürede tamamlayarak kıymetli hemşehrilerimizin hizmetine sunmayı hedefliyoruz. Mahalle ayrımı gözetmeden, şehrimizin her köşesine ilk günkü aşkla hizmet etmeye devam ediyoruz. Güzel şehrimizin her şeyin en güzeline layık olduğu bilinciyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz’’ dedi.