Fırat Üniversitesi (FÜ) ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında protokol imzalandı.FÜ Rektörlüğü ile Milli Eğitim Müdürlüğü arasında çeşitli eğitim programlarına ilişkin eğitimde işbirliği protokolü imzalandı. Karşılıklı hazırlanan protokolü Rektör Prof. Dr. Fahrettin Göktaş ile Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yiğit imzaladı. On maddeden oluşan protokol kapsamında, bilimsel araştırma, yayın-proje çalışmaları, veli eğitimleri, öğrenci-öğretmen adaylarının sosyal, kariyer ve mesleki gelişimleri ile akademik çalışmalar temel alanlarında karşılıklı işbirliği yapıldı.Protokolün her iki taraf içinde hayırlı olmasını dileyen Rektör Prof. Dr. Fahrettin Göktaş, FÜ olarak kamu kurum ve kuruluşları ile paydaşları olan tüm kesimlerle işbirliği yaptıklarını söyledi.Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yiğit ise, müdürlük olarak her konuda FÜ’nün yanlarında olduklarını belirterek, protokolün hayırlı olmasını diledi.