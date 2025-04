Elazığ’da 1975 yılında yükseköğretim yolculuğuna başlayan Fırat Üniversitesi’nin, bu yıl 50. kuruluş yıl dönümünü büyük bir gurur ve coşku ile kutladıklarını dile getiren Rektör Prof. Dr. Fahrettin Göktaş, bu özel yılın coşkusunu kampüsün her köşesinde hissetmenin mümkün olduğunu dile getirdi.Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş, üniversitesinin kuruluşunun 50. yıl dönümüyle ilgili açıklama yaparak üniversitenin kuruluşundan bugüne emeği geçen rektörlere, akademik ve idari personeller ile öğrencilere teşekkür etti. Rektör Prof. Dr. Göktaş ayrıca yapılacak olan 50. yıl etkinlikleriyle de ilgili bilgiler verdi.Rektör Prof. Dr. Fahrettin Göktaş, "1975 yılında yükseköğretim yolculuğuna başlayan Fırat Üniversitemiz, bu yıl 50. kuruluş yıl dönümünü büyük bir gurur ve coşku ile kutlamaktadır. 11 Nisan 1975 tarihinde kurulan üniversitemiz, yarım asırlık süreçte binlerce mezun, yüzlerce akademik başarı ve topluma sağladığı katkılarla ülkemizin saygın yükseköğretim kurumlarından biri olmuştur. Yarım asırlık bu yolculukta, üniversitemizi şekillendiren emek veren tüm rektörlerimize, akademik ve idari personelimize, öğrencilerimize ve mezunlarımıza en içten teşekkürlerimi sunuyorum. Bugün geldiğimiz noktada, geçmişten bugüne katkı sunan tüm paydaşlarımızın emeği ve özverisi yadsınamaz. 50. yılımızı kutladığımız bu süreçte, Elazığ’daki tüm kurumların üniversitemize gösterdiği duyarlılık ve destek takdire şayandır. 50. yıl etkinliklerimiz için 100 kişilik akademik ve idari personelimizden oluşan 5 ayrı komisyon yaklaşık 3 aydır büyük bir özveriyle çalışmalarını sürdürüyor. Bu süreçte görev alan tüm kıymetli personelimize teşekkür ediyorum" dedi.Bu özel yılın coşkusunu kampüsün her köşesinde hissetmenin mümkün olduğunu aktaran Rektör Göktaş, "Kampüsümüz, bayraklarımız ve 50. yıla özel görsellerle adeta bir gelin gibi süslendi. Fırat Üniversitesi ailesi olarak, bu heyecanı tüm şehrimizle paylaşmak istiyoruz. Etkinliklerimiz kapsamında konferanslar, söyleşiler, paneller, bilimsel fuarlar, yarışmalar, tarihi ve turistik geziler, konserler, sergiler, gösteriler, sportif etkinlikler ve daha pek çok faaliyet düzenlenecektir. Öğrencilerimizin, akademisyenlerimizin ve halkımızın aktif katılımıyla dolu dolu bir yıl geçireceğiz. 11 Nisan 2025 tarihinde, üniversitemizin kuruluş yıl dönümünde daha da anlamlı bir buluşma gerçekleştireceğiz. Üniversitemize geçmişte hizmet etmiş kıymetli rektörlerimizi ‘Fırat Üniversitesi Rektörleri 50. Yılda Buluşuyor’ programında ağırlayacağız. Bu özel günde ayrıca, ‘50. Yıl Fener Alayı Yürüyüşü’ ve ‘50. Yıl Anıtı’ açılışı ile coşkumuzu taçlandıracağız. Düzenleyeceğimiz 50. Yıl Kutlama Programına ise Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanımız Prof. Dr. Erol Özvar, bölge rektörlerimiz ve protokol üyelerimiz de teşrif edecek. Ayrıca gerçekleştireceğimiz 50. Yıl Resepsiyonu ile birlik ve beraberlik içerisinde bu tarihi dönüm noktasını hep birlikte kutlayacağız. Nisan ayının son haftasında, öğrenci topluluklarımızla birlikte düzenleyeceğimiz ‘50. Yıl Bilim Festivali’, gençlerimizin projelerini sergileyeceği önemli bir platform olacak. Öğrencilerimizin sesine kulak veren Elazığ Belediyesi bu yıl üniversitemizde Bahar Şenliği düzenleyecek. ‘50. Yıl Bahar Şenliği’, ulusal sanatçılarımızın da sahne alacağı konserler ve çeşitli etkinliklerle öğrencilerimize ve halkımıza açık, güzel bir atmosfer sunacak" diye konuştu.Göktaş, "Ayrıca üniversitemiz Konservatuvar Müdürlüğü yıl boyunca çeşitli konser etkinlikleri gerçekleştirecek. Öğrenci ve personel gruplarımız da kendi müzik performanslarıyla sahne alacak. Askeri bando ekibimizin planladığı iki konser de yılın dikkat çekici etkinlikleri arasında yer alacak. Mayıs ayında ise gökyüzünü süsleyecek eşsiz bir etkinlik bizleri bekliyor. SOLOTÜRK’ün üniversitemiz semalarında gerçekleştireceği uçuş gösterisi, öğrencilerimize ve halkımıza unutulmaz bir deneyim yaşatacak. Toplumun her kesimini kapsayan etkinliklerimiz kapsamında, Elazığlı çocuklarımıza yönelik Çocuk Şenliği, kampüsümüzde açık hava sinema gösterimleri, belirli gün ve haftaların kutlamaları, fotoğraf ve yemek yarışmaları ve tarihi-turistik geziler de yer alacak. Özellikle Harput, Palu, Sivrice ve Baskil Kanyonlarına düzenlenecek ücretsiz gezilerle şehrimizin güzelliklerini öğrencilerimize tanıtacağız. Ayrıca, yıl boyunca fakülteler arası futbol, basketbol ve voleybol turnuvaları düzenlenecek; öğrencilerimiz dostluk ve sportmenlik içerisinde yarışacak. Bu yıl, Fırat Üniversitesinde her gün yeni bir program, her hafta farklı bir etkinlik olacak" ifadelerini kullandı.