Erzurum’un Oltu ilçesi Karabekir Ortaokulu’ndan 5 öğrenci Hollanda yolculuğuna çıktı.Oltu Mesleki Eğitim Merkezi, Türkiye Ulusal Ajansı tarafından finanse edilen 2024-1-TR01-KA121-VET-000195989 numaralı akredite Erasmus+ projesi kapsamında, "Yiyecek, İçecek" alanında eğitim gören beş çırak öğrencisini, 90 günlük uzun dönemli Erasmus+ staj hareketliliği için Hollanda’nın Eindhoven ve Rotterdam kentlerine uğurladı. Öğrencilere 1 refakatçi öğretmen eşlik edecek.Projenin genel koordinatörü ve Merkez Müdürü Yakup Can, proje hakkında yaptığı açıklamada, mesleki eğitimin öneminin her geçen gün arttığını belirterek, Milli Eğitim Bakanlığı’nın mesleki eğitime verdiği desteğin öğrencilerin yurtdışında daha fazla fırsat elde etmelerini sağladığını vurguladı. Ayrıca, Oltu Mesleki Eğitim Merkezi’nin 2016 yılından bu yana ulusal ve uluslararası projelerle öğrencilerin mesleki gelişimlerine katkı sağladığını ve yurtdışında istihdam olanağına sahip olmalarını sağladığını ifade etti. Özellikle Erasmus+ kapsamında Avrupa’daki ara eleman ihtiyacının büyük olmasının, öğrencilerin yurtdışında staj yapmalarını ve cazip iş teklifleri almalarını kolaylaştırdığını belirtti.Yakup Can, bir öğrencilerinin İngiltere’de 6 ay süresince staj yaparak Londra’da alanında istihdam edildiğini ve bunun gibi başarıların Avrupa’da istihdam fırsatları için örnek teşkil ettiğini söyledi. Ayrıca, 2020 yılında akredite edilen Oltu Mesleki Eğitim Merkezi’nin, Türkiye’de yalnızca 2 merkezden biri olarak Avrupa Birliği ülkelerinde uzun ve kısa dönem staj hareketliliği sağlayan projelere imza attığını belirtti. Bu yıl 50’ye yakın öğrencinin AB ülkelerinde staj yapacağını duyurdu.Yakup Can, Merkez Müdürü olarak görev yaptığı süreçte kendisine destek veren önceki Merkez Müdürü Önser Yeğin’e, İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız’a, Oltu Kaymakamı Mustafa Çelik’e, İlçe Milli Eğitim Müdürü İlhami Şahin’e ve tüm öğretmen ve idarecilere teşekkür etti. Can, AB hareketlilik projelerinin yıl boyunca devam edeceğini de sözlerine ekledi.