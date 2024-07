Trendyol 1. Lig takımlarından Erzurumspor, maddi destek bulmak için "Küllerimizden Doğuyoruz" kampanyası başlattı.Erzurumspor FK Başkanı Ahmet Dal’ın geçtiğimiz günlerde kamuoyu ile paylaştığı ve İbrahim Erkal Dadaş Kültür ve Sanat Merkezi’nde tanıtımı yapılan "Küllerimizden Doğuyoruz" kampanyası üç aşamadan oluşacak. Erzurumspor FK Başkanı Ahmet Dal, kampanyadaki amaçlarını sıralarken, “Süreç daha hızlı ilerlesin, bir an önce tahtayı açalım, takviyelerimizi yapalım ve sezona en erken şekilde hazır başlayalım. Burada sadece tahta için değil geçen sezon kadromuzda olan oyuncularımızın alacakları maç başları ve bonusları var, bu seneki peşinat ödemeleri olacak ve transfer yaptığımız oyunculara da ödeme yapmak zorundayız. O yüzden bu kampanyayı çok önemsiyoruz" dedi. Erzurumspor’un "Küllerimizden Doğuyoruz" kapmanyası tanıtım programına katılan Vali Mustafa Çiftçi, tüm zorluklara ve ekonomik sıkıntılara rağmen Erzurumspor önemli başarılar elde ettiğini belirterek, “Hepimiz elimizden gelene çabayı ve imkanı seferber edeceğiz. Bu güzide ekibimizi yalnız bırakmayacağız” şeklinde konuştu.Mehmet Sekmen: “Tahta açılacak”Süper Lig’de tutunmanın Erzurumspor gibi Anadolu takımları için çok zor olduğunu anlatan Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, transfer tahtasını açacaklarını ve bundan hiç kimsenin şüphesinin olmamasını ifade ederek, “Daha önce Kulüpler Birliği Başkanlığı yapmış birisi olarak söylüyorum. Altyapısı güçlü olan takımlar ancak Süper Lig’e çıkabilir ve maddi güçleri ile birlikte var olabilirler. 10 yılda Erzurumspor’umuzun var olması için elimden geleni yaptım ve yapmaya da devam edeceğim. Bilindiği gibi bu zorlu ve meşakkatli yolda gün geldi üzüldük gün geldi sevindik. Ama hiçbir zaman yılmadık. Yaşadığımız zorlukları ortak akılla, birlikle, beraberlikle, bizi biz yapan değerlerle aştık. Bu güzel buluşma vesilesiyle bir kez daha yinelemek istiyorum. İnşallah tahtamızı açacağız ve mazisi başarılarla dolu takımımızı hak ettiği yere taşıyacağız. Bundan hiç şüpheniz olmasın. Bu vesileyle başta Ahmet Dal kardeşimi verdiği mücadeleden ötürü kutluyorum. Yönetimimizi, Hakan Kutlu Hocamı ve aslan yürekli futbolcularımızı da kutluyorum. 2 yıldır her türlü zorluklara ve puan silinmesine karşın inanılmaz bir mücadele örneği sergilendi. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun. Kampanyamızın hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Benim de Erzurumspor’umuza kampanya süresince de tüm desteğimi vereceğimden hiç şüpheniz olmasın" şeklinde konuştu.Ahmet Dal: “Erzurumspor’u seven herkesten razıyız”“Küllerimizden doğacağız” kısmından, “küllerimizden doğuyoruz” kısmına geldiklerini belirten Erzurumspor Başkanı Ahmet Dal, “Yarın inşallah “Küllerimizden Doğduk” diyeceğiz. Biz insanlık olarak şu asırda zor günlerden geçiyoruz. Sadece maddesel şeyler değil, manevi olarak da çok kötü bir dönemden geçiyoruz. Bizim bu işlerden ne siyasi ne de ticari hiçbir beklentimiz yok, olmadı da. Zaten ne siyaset için bu iş yapılır ne de ticaret için. Biz Erzurumspor’u seven herkesten razıyız, herkesin bizden razı olmasını da bizi sevmesini de beklemiyoruz. Ben bu kulübe adım attığımdan itibaren şunun farkına vardım. O kadar çabalama ve gayret etmenize ve adeta savaşmanıza rağmen herkesi memnun edemiyorsunuz. Ve anladım ki sizin çabalarınıza rağmen sizin iyi niyetinize rağmen yaptığınız her işten rahatsız olan birileri olacak” dedi.“Yaralarımızı sarma sürecindeyiz “Başkan Dal, Erzurumspor kendi imkânlarıyla istikrarlı bir süreci yakaladığını ifade ederek, “İki senedir gemimizi oldukça fırtınalı ortamda sakin tutmaya çalıştık, sağ salim limana yanaştırdık. Şu an yaralarımızı sarma sürecindeyiz. Ligin en az bütçeli takımıydık, bizden iki üç katı bütçeli takımlara karşı cesurca mücadele ettik, ezilmedik hatta birçok maçı da rakibimizi ezerek kazanmasını bildik. “Bir Dadaş” gibi sloganımıza uygun bir sezon geçirdik. Tecrübeli oyuncularımızı gençlerimiz tamamladı, hocamız Hakan Kutlu, iyi bir liderlik gösterdi. Hepsine bir kere daha teşekkür ediyorum. Herkes tahtanın açılmasını istiyor, evet. Ama 4.5 milyon Euro borcumuz olduğu için bunun bir anda çözülmesi kolay değildi. Şuan 3 yıl ve 6 dönemdir yasağımız var. Normal şartlarda bu takım belki üç defa düşmüştü. Çünkü üç yıldır transfer yapmayan kendi kadrosuyla bulunduğu ligde kalabilen tek takım olarak tarihe geçti. Belki bu sene puanımız silinmiş olmasaydı Play-Off bile oynayabilirdik. Allah’ın izniyle bu kampanyayla karınca kararınca topladığımız tutarlarla ve başkanımızın destekleriyle bu engeli kaldıracağız” şeklinde konuştu.“Erzurumspor’umuz için ya tamam ya devam”Kendilerine zaman zaman gelen talepler olduğunu ve Onursal Başkan Sekmen’in ekonomik konjonktürde alım gücü düşen vatandaşa dokunmadan, işleri durağanlaşan esnafa ağır geleceğini düşünerek, istişareler sonucu bu ve benzeri bir kampanyaları yapmadıklarını vurgulayan Başkan Dal, "Ama şuan Erzurumspor’umuz için ya tamam ya devam noktasında olduğumuzu biliyoruz. Ya yeniden küllerimizden doğacağız ya da daha sıkıntılı günler bizi bekliyor olacak. Onursal Başkanımız Mehmet Sekmen Beyefendi’nin 2014 yılından beri kulübümüz için yaptıkları ortada. Tesislerimiz, antrenman sahalarımız, spor tesislerimiz işin fiziksel tarafı. Geride kalan 8 sezonda 2 Süper Lig olmak üzere üç yıl üst üste şampiyonluk yaşattığı gibi son iki yılda ligde kalmamızın en büyük destekçisi başkanımız oldu. Sadece bu sezondaki desteğiyle bu tahta çok rahat açılırdı. Ama mevcut takımı ayakta tutmak tahtadan daha önemliydi ve ligden düştüğünüz halde 2. Lig’de 38 takım arasına düşüyorsunuz. Ne kadar para harcarsanız harcayın çıkma garantiniz yok. Başkanımız defalarca tahtamızla ilgili çok açık konuştu. Zaten söylediği gibi onun desteğiyle kapattığımız dosyalar var, yine kapatacağımız dosyalarda da en fazla onun desteğini alacağız” ifadelerini kullandı.“Küllerimizden doğacağız” kampanyasıKampanyadaki amaçlarının sürecin daha hızlı ilerlemesi, bir an önce tahtanın açılası, takıma takviyelerin yapılması ve sezona en erken şekilde hazır başlanılması olduğunu dile getirerek Başkan Dal, “Burada sadece tahta için değil geçen sezon kadromuzda olan oyuncularımızın alacakları maç başları ve bonusları var, bu seneki peşinat ödemeleri olacak ve transfer yaptığımız oyunculara da ödeme yapmak zorundayız. O yüzden bu kampanyayı çok önemsiyoruz. Kampanyamızı üç aşamalı yapıyoruz. Birinci aşama: Lansmanımız. Bugün sizlere derdimizi anlatıyoruz, niyetimizi aktardık. Hatıra forma yaptırdık ve bu şehir adına yapılmış en özel çalışmalardan birisine imza attık. Katkı veren herkese bu formadan hediye edeceğiz. Gold kart çıkaracağız ve kampanyamıza katkı sağlayanlara bu kartlardan vereceğiz. Anlaştığımız firmalardan indirimler ve sürpriz hediyelerin verileceği bir kart olacak. İkinci aşama / Kampanya süresi: Destek için ziyaretlerimiz olacak, kampanyamız iki ay sürecek. Gün gün bazen de haftalık ne kadar bağış toplandı onu sizlere aktaracağız. Kimden ne kadar geldiyse şeffaf bir şekilde aktaracağız. Üçüncü aşama: İstanbul’da Marriott Otel’de bir gece düzenleyeceğiz. Finali orada yapacağız. Sevgili Acun Ilıcalı o gece aramızda olacak bir aksilik olmazsa. O geceyi TV 8.5 üzerinden yayınlamaya çalışacağız. Kendisi sözünü verdi ama yayın günü saati belli olunca yine görüşeceğiz. Ve destek olan tüm isimleri onurlandıracağız. Plaketlerini formalarını ve kartlarını kendilerine isim isim tutar tutar paylaşarak vereceğiz. Özel numaralı formaları da açık artırmayla satacağız” diye konuştu.“Havuzbaşına Erzurumspor anıtı”Son olarak Havuzbaşı’nda bulunan meydana güzel bir Erzurumspor anıtı yapacaklarını anlatan Başkan Ahmet Dal, “Buraya da destek olan firma-kişi isimlerini de yazacağız. Yani TV programlarına katılıp ben şu kadar vereceğim diyen ama vermeyenler olmuştu. Burada onun da önüne geçeceğiz. Gayret bizden tevfik ve takdir Yüce Allah’tan. İnşallah kendi yağıyla kavrulan kendi ayakları üzerinde durabilen bir Erzurumspor’umuzu inşa edeceğiz ve artık Erzurumspor’umuz kanatlanıp uçacak. Bize her zaman destek veren büyük Erzurumspor taraftarımıza teşekkür ediyor, kampanyamızın şehrimize ve takımımıza hayırlar getirmesini temenni ediyorum” dedi.