Trendyol 1. Lig’in 10. haftasında Erzurumspor FK’nn sahasında Ankara Keçiörengücü’nü 4-0 mağlup ettiği maçın ardından teknik direktörler maçı değerlendirdi.Mücadele sonrası düzenlenen basın toplantısında konuşan Ankara Keçiörengücü Teknik Direktörü Ersan Parlatan, “Erzurumspor’u tebrik etmek istiyorum. İyi bir skor, iyi bir oyun ve net bir galibiyet aldılar. Bizim açımızdan maçı değerlendirecek olursak, aslında çok şey planlamıştık. Çok arzuladığımız bir maçtı. Sonuçta Erzurum’un iç sahada kusursuz bir istatistiği vardı ve biz belki ilk takım olmak istiyorduk. Bunun için hafta içinde çalışmalarımızı yaptık, hazırlandık. Ama maçın başlama düdüğüyle ve özellikle birinci golün oluş tarzı ikinci golün oluşum şekli bizim adımıza tabii ki çok kötü ve bu takımın bir şekilde moralini çok bozdu diyebilirim. Hiçbir zaman bunu net bir şekilde söylemem gerekiyor. Maça ortak olamadık. Erzurumspor bize her anlamda üstünlüğü sağladığını söyleyebilirim. Neticesinde çok net bir skor bularak iki golde ikincilere penaltıdan olsa bile net bir oyun, net bir skor elde ettiler. Bize yakışmadı. Dediğim gibi hiçbir şeyi sahada yapamadık. İstediklerimizi yansıtamadık ama oyuncularıma şunu söyledim; bir tane maç kaybettik. 4-0 kaybettik. Bana göre 1-0 kaybedeceğimize bir tane maç 4-0 kaybedelim ve artık cumartesi günü ilk sahamızdaki maça bakalım. Ona konsantre olalım. Çünkü burada artık yapacak bir işimiz yok. Dersler çıkartıp bütün odak noktamız gelecek hafta Çorum maçı olması lazım. Ama tekrardan söylüyorum, Erzurumspor’u tebrik ediyorum. Kendi adımıza da üzücü bir akşam. İnşallah doğru dersleri çıkartıp böyle silik bir görüntü tekrar sahaya yansıtmayız” diye konuştu.Hakan Kutlu: "Hedefimiz iyi futbol"Erzurumspor FK Teknik Direktörü Hakan Kutlu ise, “Öncelikle oyuncularımı tebrik ediyorum. Gerçekten maçın başından sonuna kadar rakibe üstünlüğü kabul ettirip, attığımız kadar da kaçırdık. Rakibe de gol pozisyonu vermedik. Keçiören çok önemli bir takım. Saha içi organizasyon olan bir takım. Zaman zaman beşli oynuyor. Zaman zaman dörtlü oynuyor. İkisine de çalışmıştık hafta içinde. Dörtlü başladılar. Sonra beşliye döndüler. Ama oyuncularım gerçekten çok özverili bir şekilde oyunu tamamladılar. Maçtan önce ligde alınan sonuçlar tabii maçın stresini biraz daha artırdı. Haftayı lider bitireceğimiz bir maçtı. Maçın belli bölümlerinde özellikle maçın ilk 20 dakikası bir sıfırdan sonra hani skor koruma telaşına liderlik olma telaşına düştük. Bir 10 dakika 15 dakika. Ama ikinci gol bizi rahatlattı. Daha sonra pozisyonlarımız var takımımızı tebrik ediyorum. Taraftarımızı tebrik ediyorum. Yönetimimizi, başkanımızı herkesi tebrik ediyorum ve teşekkür ediyorum. İnşallah şimdi bir gün dinleneceğiz. Yarın bir günlük bir iznimiz var. Daha sonra Amedspor maçına aynı ciddiyetle aynı hazırlanmak istiyoruz. Bizim hedefimiz iyi futbol oynamak. Şehrimize her gittiğimiz yerde iyi temsil etmek. Elimizden gelen her şeyi sahaya yansıtmak. Tabii bunun en başından gelmek lazım bugünlere. İki yıl önce biz bir iki buçuk yıl önce göreve başladığımızda çok sıkıntılı bir süreç. Sahası depremden ötürü kapanmış. Şehir şehir gezmiş. Şehrine gelememiş taraftarından mahrum. Bir şekilde ayakta kalmayı başarmış. Ondan sonraki sene transfer yasağı devam etmiş. Ayrılan futbolcular olmuş. Yine taraftarından mahrum, içeride oynuyoruz ama sadece iki tribün açık. Büyük zorluklar, büyük badireler atlatıp şükür ki bu sene transferimiz açık lige başlamak bizim açımızdan çok önemliydi. Geldiğimiz yer de çok önemli. Hani geçmişten bugüne geldiğimiz yer çok önemli. Onun için burayı koruyabilme çok önemli. Burası çok değerli bir yer. İnşallah sezon sonuna kadar çıkımızı devam ettiririz” dedi.