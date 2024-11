Erzurumlu tatlı ustası Selami Atiş, 24 Kasım Öğretmenler Günü münasebetiyle kent merkezinde bulunan 1000 bin öğretmene baklava ve yaş pasta ikram etti.Öğretmenler Günü nedeniyle Erzurum kent merkezindeki okulllara giderek, öğretmen salonlarında öğretmenlere sürpriz yaptıklarını vurgulayan Selami Atiş, “Bugün, bir milletin geleceğini şekillendiren, çocuklarımıza ışık tutan, onların hayatlarına dokunan siz değerli öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü. Bu özel gün, her birinizin fedakârlığını, emeğini ve özverisini yüceltmek, bir toplumun gelişmesindeki en önemli yapı taşlarından biri olan öğretmenlerimize teşekkür etmek için bir fırsattır. Selami Usta olarak biz de bu anlamlı günde, sizlere olan minnettarlığımızı ifade etmek istedik. Bir öğretmenin, yalnızca bilgi öğretmekle kalmayıp aynı zamanda karakterleri şekillendiren, yaşamlarına dokunan, onlara ilham veren bir lider olduğunu biliyoruz. Bu yüzden, öğretmenlerimizin emeklerine olan saygımızı ve sevgimizi, en tatlı şekilde ifade etmek istedik.” dedi." İyi ki varsınız, iyi ki öğretmensiniz"1000 öğretmene baklava ve yaş pasta ikram ederek, eğitimcilere küçük bir teşekkür sunmak istediklerini vurgulayan hem tatlı işletme sahibi ve hem de ustası Selami Atiş , “Tatlılar, tıpkı sizin gibi, insanları bir araya getirir, sofraları şenlendirir, kalpleri ısıtır. Biz de bu anlamlı günde, bir nebze de olsa, sizlere tatlı bir anı bırakmak istedik. Sizlerin emeğiyle şekillenen her bir öğrenci, toplumumuza katkı sağlayan birer değer haline geliyor. Bugün, bu değerli katkılarınız için bir kez daha teşekkür etmek, minnettarlığımızı ifade etmek istedik. İyi ki varsınız, iyi ki öğretmensiniz. Yeni nesillere ışık tutan, toplumumuzu daha aydınlık yarınlara taşıyan siz değerli öğretmenlerimize, Selami Usta ailesi olarak teşekkürlerimizi sunar, her birinizin Öğretmenler Günü’nün anlamı kadar güzel, tatlı ve huzurlu geçmesini dileriz. ş eklinde konuştu.