Karabük’te düzenlenen Okul Sporları Gençler Türkiye Boks Şampiyonası’nda Erzurumlu sporcular fırtına gibi esti.Müsabakalarda Erzurum ekibi 11 madalya kazanırken, 75 kiloda Türkiye Şampiyonu olan Cahit Emin Akyüz, gelecek için ümit vadetti. Akyüz, kendisine maddi manevi destek olan MHP Erzurum İl Başkanı Adem Yurdagül’e teşekkür etti. Karabük’te 7-12 Nisan tarihleri arasında düzenlenen Okul Sporları Türkiye Boks Şampiyonası’nda Erzurum rüzgarı esti. Erkeklerde 49 ilden 310 sporcu, kadınlarda ise 43 ilden 210 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilen şampiyonada, Erzurumlu sporcular madalyalara ambargo koydu. Birbirinden çekişmeli geçen Türkiye Şampiyonasında Erzurum ekibi,11 madalya kazandı.Şampiyonada Erzurumlu erkek sporculardan; +92 kiloda Doğukan Demirceylan, 75 kiloda Cahit Emin Akyüz, 71 kiloda Abdulkadir Özsoy ve 48 kiloda Cengizhan Akçimen Türkiye şampiyonu olurken, 92 kiloda Talha Taşdemir Türkiye 2.’si, 86 kiloda Metehan Didin ve 48 kiloda Muhammet Yasin Esenboğa da Türkiye üçüncüsü olarak kürsüde yer aldı.Kızlarda ise; 52 kiloda Senem Türkkanı’ın şampiyonluk kürsüsüne çıktığı müsabakalarda, 70 kiloda Ravza Nur Karataş ve 60 kiloda Zehra Kababaş Türkiye 2.’si, 63,5 kiloda da Bengisu Doruk Türkiye 3.’sü olarak Erzurum’u gururlandılar."Ülkemi ve şehrimi gururla temsi edeceğim"Müsabakalarda 75 kiloda Türkiye Şampiyonu olan Fuat Sezgin Anadolu Lisesi 10. sınıf öğrencisi Cahit Emin Akyüz, gelecek için ümit vadetti. MHP Erzurum İl Başkanı Adem Yurdagül’ün maddi manevi destek verdiği Akyüz, " Bizlere deteklerini esirgemeyen ve her daim yanımızda olan Adem Başkan’a teşekkür ederim. İlk resmi müsabakama çıktığım 2019 yılından itibaren Türkiye’de dereceler yaptım, Avrupa Şampiyonası’nda ise çeyrek finale kadar yükseldim. Hedefim, 2026 Gençlik Olimpiyatları’na katılarak ülkemi ve Erzurum’u en iyi şekilde temsil etmek" dedi.Yurdagül’den tebrik mesajıElde edilen başarının ardından sosyal medya hesabından tebrik mesajı paylaşan MHP Erzurum İl Başkanı Adem Yurdagül, "Genç Erkekler Okul Sporları 75 kg’da Türkiye Boks Şampiyonu olan ve her daim destekçisi olduğumuz yüz akımız Cahit Emin Akyüz kardeşimi yürekten tebrik ediyor, başarı dolu bir gelecek diliyorum. Teşekkürler Şampiyon" ifadelerine yer verdi.Özkan; "Desteğimiz devam edecek"Şampiyonda elde edilen başarılı sonuçlardan dolayı sporcuları ve antrenörlerini tebrik eden Boks Federasyonu Erzurum İl Temsilcisi Yunus Özkan, "Kazanılan dereceler, boks sporunun geleceği adına bizleri umutlandırıyor. Bu anlamda Boks Federasyonumuza da sporcularımıza desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum. İnşallah her zaman ulusal ve uluslar arası organizasyonlarda daha iyi dereceler elde etmek için çaba göstermeye devam edeceğiz." diye konuştu."Sporcularımız güzel sonuçlar aldı "Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nde ve Genç Milli Takım Antrenörü olan Ahmet Dursunoğlu ise, "Şampiyonada güzel sonuçlar aldık. Erzurum olarak guruluyuz. Hedefimiz daha çok şampiyonalara katılıp Erzurum’a ve ülkemize güzel başarılarla dönmek" dedi.