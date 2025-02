Erzurum’da sağlıkçıların, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarını protesto etmek için 66 haftadır yaptıkları sessiz yürüyüşleri devam ediyor.66. haftasında devam eden protesto yürüyüşünde, doktorlar, tıp fakültesi öğrencileri, sağlık çalışanları ve vatandaşlar Lala Mustafa Mustafa Paşa Camisi önünde toplanarak Yakutiye Medresesi’ne kadar yürüdü. Ellerinde Türk, Filistin ve Sincan Uygur Özerk Bölgesi bayrakları taşıyan sağlıkçılar, döviz ve pankartlarla Gazze’deki zulme dikkat çekti.Aile Hekimi Dr. İbrahim Fatih Doğan, sessiz yürüyüş yapan grup adına yaptığı açıklamada, "İslam ümmetiyiz. Biz, bir kısmı maddi, bir kısmı manevi işgal altında olan ümmet-i Muhammediz. Biz, düşmanın bir kısmını bombalarıyla bedenlerini, bir kısmınıysa batıl fikirleriyle ruhlarını parçaladığı Müslümanlarız. Biz, bir kısmı fiziksel işkenceyle davasından vazgeçirilmeye çalışılan ama başarılamayan, bir kısmı ise dokunmaya bile gerek kalmadan davasını unutan ümmetiz. Biz, birbirine küstürülmüş kardeşleriz, İslam’ın yetim kalmış evlatlarıyız. Biz, yüz yıldır devam ettirdiği derin gaflet uykusunu son bir buçuk yılda mazlumların artık dayanılmaz hale gelen çığlıklarının böldüğü İslam alemiyiz. İşte bu yüzden 1 yıldan fazla süredir hiçbir cumartesi günü bu meydanı terk etmedik, etmiyoruz. Sebatimizi "direnişlerinden bir damla alsak bize yeter" dediğimiz şehitlerden almaya çalışıyoruz. İsmail Haniyye’ye benzemek için can atıyoruz mesela. "canımız, kanımız, evlatlarımız ve sahip olduğumuz her şey Kudüs ve Mescid-İ Aksa’ya feda olsun" dedi ve ahdini yerine getirdi. Canıyla, kanıyla, 3 oğlu, 4 torunu ve kız kardeşiyle Aksa’ya feda oldu Şehit İsmail Haniyye" şeklinde konuştu.Yürüyüşün sonunda dua edildiYahya Sinvara benzemek için can attıklarını ifade eden Dr. Fatih Doğan, "Mesela "yatağımda yaşlı develer gibi ölmekten korkuyorum" dedi ve ahdini yerine getirdi. Sağlam kalan son uzvuyla elindeki son silah olan tahta sopayı İsrailin başına geçirerek şehit oldu. Üstünde hücum yeleği, birkaç parça eşyasıyla şehadetinden önceki üç günü aç geçirmişken yükseldi cennete. Çünkü ulaşacağı makam ucuz değildi ve Yahya Sinvar bu makamın bedelini çoğusu esarette geçmiş tüm hayatıyla ödedi. İşte niyetimiz hepimize, hepinize bunu sorgulatmak ve görünmez zincirlerimizden kurtulmaktır. Amerika başkanı Trump’ın yaptığı son açıklamalar bir kez daha göstermiştir ki, Amerika için orta doğu sadece para, toprak, petrol ve gazdan ibarettir. İnsanlar, milletler, tarih ya da kimlikler değil, yalnızca ele geçirilecek kaynaklar, yapılacak anlaşmalar, yaranılacak zenginler, hesaplanacak kârlardır. Yöntem ise yıllardır aynı: kapitalizm kılığındaki sömürgecilik. Selam olsun sabrınıza, ayakta duruşunuza, zulme karşı kararlılığınıza" dedi.Konuşmanı ardından grup dua etti.