Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü verilerine göre; termometreler Erzurum’un Tekman ilçesinde-26, Karaçoban ilçesinde-24,9, Köprüköy ilçesinde-24,2 ve Pasinler ilçesinde-23,3’ü gösterdi.Uzmanlar bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin edildiğini, buzlanma ve don olayı ile birlikte sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi görülmesi beklendiğini ifade ettiler.Erzurum ve çevresinde hava sıcaklığı mevsim normalleri civarında seyretmesi, rüzgarın ise kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor. Uzmanlar buzlanma, don ve çığ tehlikesi uyarısı bulunurken, "Bölgemizde dik ve eğimli yamaçlarda çığ tehlikesi bulunduğundan, yine bölgemiz genelinde buzlanma ve don olayı beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" dediler.Bu arada Palandöken Dağı’nda kar kalınlığı ise 148 cm olarak ölçüldü.