Atatürk Üniversitesi ev sahipliğinde; ZEISS, Atatürk Üniversitesi Biyoçeşitlilik Bilim Müzesi, Doğu Anadolu Yüksek Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi (DAYTAM) iş birliğiyle düzenlenen “İleri Mikroskop Teknikleri Çalıştayı”, 17-18 Aralık 2024 tarihlerinde yoğun bir katılımla gerçekleştirildi.Bilim dünyasında mikroskopi tekniklerinin önemini ve bu alandaki en son teknolojik gelişmeleri araştırmacılar ve öğrencilerle buluşturmayı amaçlayan çalıştay, iki gün boyunca teorik ve uygulamalı oturumlara ev sahipliği yaptı.Mikroskopi Tekniklerinin Bilimsel Araştırmalara KatkılarıEtkinliğin ilk günü Atatürk Üniversitesi Biyoçeşitlilik Bilim Müzesinde düzenlendi. Açılış konuşmalarını Atatürk Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Türkez, DAYTAM Müdürü Doç. Dr. Bilal Nişancı ve Atatürk Üniversitesi Biyoçeşitlilik Bilim Müzesi Müdürü Prof. Dr. Levent Gültekin yaptı.Açılış konuşmalarının ardından Prof. Dr. Levent Gültekin, “Atatürk Üniversitesi Biyoçeşitlilik Müzesi; Taksonomide Dijital Uygulamalar” başlıklı sunumunda biyolojik çeşitlilik çalışmalarında dijital teknolojilerin kullanımıyla ilgili bilgi verdi. ZEISS firmasından Mohsen Samadi Khoshkhoo, “Extending Synchrotron X-ray Microscopy to the Laboratory” başlıklı konuşmasında X-ray mikroskobisinin araştırmalara sunduğu yenilikleri ve laboratuvar uygulamalarını detaylandırdı.İlk gün, Atatürk Üniversitesi Biyoçeşitlilik Bilim Müzesi’ndeki gezi ve dijital fotoğraflama uygulamalarıyla sona erdi.Yaşam Bilimlerinde ve Malzeme Biliminde Mikroskopik UygulamalarÇalıştayın ikinci günü, teknoloji ve uygulama odaklı atölyelerle devam etti. ZEISS Bölge Satış Müdürü Can Samim ve İş Ortağı Yöneticisi Dr. Seda Kaya’nın firmanın yenilikçi mikroskop teknolojileri üzerine yaptıkları bilgilendirici sunumların ardından, uygulamalı eğitimler gerçekleştirildi.ZEISS Uygulama Uzmanlarından Volkan Erkut tarafından verilen “Cross-beam Electron Microscope Workshop”, katılımcılara elektron mikroskoplarının çalışma prensiplerini ve malzeme bilimindeki uygulamalarını deneyimleme fırsatı sundu. Ardından, ZEISS Uygulama Uzmanı Efe Can Yıldırım’ın düzenlediği “Confocal Microscope Workshop”, konfokal mikroskopi tekniklerinin biyoloji ve yaşam bilimlerindeki kullanımını ele aldı.Atölye çalışmaları, soru-cevap oturumlarıyla son buldu. Katılımcılar, uzmanlara merak ettikleri soruları yöneltme ve mikroskopi teknikleriyle ilgili detaylı bilgi alma fırsatı yakaladı.Bilim ve İş Birliği Vurgusu“İleri Mikroskop Teknikleri Çalıştayı”, katılımcılara mikroskopi teknolojilerindeki en güncel gelişmeleri hem teorik bilgilerle hem de uygulamalı atölyelerle aktarma fırsatı sundu. Özgül Laboratuvar Çözümlerinin katkılarıyla gerçekleşen bu etkinlik, Atatürk Üniversitesinin bilimsel iş birliklerini geliştirme, yenilikçi teknolojileri bilim insanlarıyla buluşturma ve bilim dünyasına değer katma misyonuna önemli bir örnek teşkil etti.Atatürk Üniversitesi, bu tür etkinliklerle bilimsel araştırmalara ilham vermeye, genç araştırmacıları yenilikçi teknolojilerle tanıştırmaya ve bilimin geleceğine ışık tutmaya kararlılıkla devam edecektir.