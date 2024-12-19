Iğdır’da doğa yürüyüşü ve kuş gözlem etkinliği düzenlendi

Iğdır Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekibi, Yeşil Iğdır Avcılar Derneği üyeleri ve minik doğaseverlerin katılımıyla anlamlı bir etkinlik gerçekleştirildi. Iğdır’da doğa yürüyüşü ve kuş gözlem etkinliği, doğal yaşamın korunmasına dikkat çekmek ve çevre bilincini artırmak amacıyla organize edildi. Etkinlik, doğa tutkunlarının keyifli bir yürüyüşle başladığı ve çeşitli kuş türlerini gözlemledikleri anlarla devam etti. Minik doğaseverler de hem doğanın içinde vakit geçirdiler hem de çeşitli kuş türlerini keşfederek, doğa sevgilerini pekiştirdiler. Yürüyüşün ardından, su kuşlarının beslenmesi amacıyla yemleme faaliyeti gerçekleştirildi. Bu etkinlik, su kuşlarının kış aylarında karşılaştıkları zorlukları hafifletmeye yardımcı olmayı hedefliyor. Katılımcılar, doğaya karşı duyarlı bir yaklaşım sergileyerek, çevre bilincini artıran bu etkinlikte gönüllü olarak yer aldılar.