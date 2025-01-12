Erzurum’da yem, gıda ve gıda ile temas eden madde malzeme üreten işletmelere yönelik denetimler devam ediyor.Konu ile ilgili Erzurum Valiliği tarafından konu ile ilgili yapılan açıklamada, “3-10 Ocak 2025 tarihleri arasında; 235 denetim yapılmış olup denetimlerde olumsuzluk tespit edilen hususlarda işletmelere 7 idari yaptırım kararı uygulanmıştır. Analize dayalı yapılan çalışmalarda 1 adet numune alınmıştır. Tüketicilerin her an ulaşabilecekleri Alo 174 Gıda hattı ile 7/24 gıda kontrolümüzde olup gelen 12 başvuru değerlendirilmiştir” denildi.