Milli Eğitim Bakanlığı himayesinde hayata geçirilen "Erzurum Öğretmen Akademileri" "Şehir ve Kültür Akademisi"nde bu hafta çağlar boyu süregelen bir miras olan "Köy Seyirlik Oyunları" işlendi.İl Millî Eğitim Müdürü Yakup Yıldız’ın da katılımlarıyla, Yakutiye ilçesine bağlı Çiftlik Mahallesi Köy Konağı’nda gerçekleştirilen program, hikâye anlatımları, yöreye ait türkülerin icra edilmesi, köy odalarında oynanan oyunların sergilenmesi ve köy halkının yöreye ait tel helvası ikramıyla son buldu.Katılımcı öğretmenlere renkli anlar yaşatan program ve misafirperverlikleri için köy halkına teşekkür eden İl Millî Eğitim Müdürümüz Yakup Yıldız, Çiftlik Mahallesi muhtarına plaket takdim etti.